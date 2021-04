FOTO: Sticla Arieșul Turda – Unirea Alba Iulia 3-3 (2-2) | „Alb-negrii” au revenit de la 0-2, și au egalat în două rânduri

Remiză între vecinele din clasament, după o partidă spectaculoasă pe “Municipal”, un 3-3 (2-2), joc din penlutima rundă, în care „alb-negrii” conduși de Adrian Bicheși au izbutit să revină în două rânduri și să egaleze (de la 0-2 și 2-3).

Turdenii au început năvalnic iar după nici un sfert de oră conduceau cu 2-0, grație dublei atacantului Florin Dan. Golghterul Seriei a 9-a a Ligii a 3-a a ajuns la cota “13” prin golurile din minutele 3 (penalty) și 14 (scăpat singur l-a driblat pe Sporea). “Alb-negrii” s-au clătinat, dar s-au trezit din dușul rece și au început să joace. În unsprezece minute s-a restabilit egalitatea pe tabelă, într-un joc alert, punctând D. Lupșan (29, la un corner Selagea) și Fetița (40, “cap” la o centrare excelentă Bucurică). Fiecare combatantă a căutat lovitura decisivă, norocul fiind de partea Sticlei, în minutul 75, când șutul deviat al nou-intratului Ciurcui l-a păcălit pe Sporea. Vizitatorii remontează din nou, restabilesc a doua oară egalitatea, grație penalty-ului transformat de Selagea (86, după un henț în careu), mijlocașul având un gol și o pasă decisivă

Finalul a fost realmente unul incendiar, cu Sporea scoțând în trei rânduri și Marian Codrea o ratare imensă din postura de singur cu portarul.

„Am început foarte slab, ne-am trezit practic de la 0-2 când am început jocul. Am reglat din mers și a contat faptul că am marcat repede. La final majoritatea jucătorilor din cele două echipe erau prăbușiți pe gazon. S-a jucat până la limita puterilor. Suntem mulțumiți de remiză, după un joc spectaculos, în care orice putea învinge. Până la urmă rezultatul confirmă echilibrul din clasament între cele două formații”, a spus Bicheși.

Unirea Alba Iulia rămâne fără eșec de 5 jocuri, are a doua remiză la rând, însă nu mai poate ajunge pe podium, un obiectiv intermediar, locul al treilea fiind acontat de Avântul Reghin.

*1-0, MIN. 3: Fl. DAN, golgheterul seriei, a transformat, cu fentă, un penalty, după un fault făcut de Scrob asupra lui Salcău

*2-0, MIN. 14: FL. DAN a ajuns la cota 13, după ce a fost lansat frontal, singur cu Sporea și l-a driblat pe goalkeeperul advers

*2-1, MIN. 29: D. LUPȘAN a redus ecartul, cu o reluare din careu, după un corner executat de Selagea

*2-2, MIN. 40: FETIȚA realizează egalarea, lcu capul, a o centrare excelentă venită de la Bucurică

*3-2, MIN. 76: CIURCUI, pătrundere pe stânga și șut deviat

*3-3, MIN. 86: SELAGEA transformă un penalty, după un henț în careu

“Alb-negrii” s-au impus în tur, pe “Cetate”, scor 2-1 (ultima înfrângere externă a Sticlei), cele două combatante fiind la egalitate peste tot, și în ierarhia jocurilor de acasă (câte 11 puncte), cât și în cea a prestațiilor din deplasare

Sticla Arieșul: Onciu – Pîrv, Ionescu/ cpt, Fl. Cordoș, Val. Marcu – Cimpoeșu, Paleoca – Al. Savu, Svichi, Salcău – F. Dan; rezerve Botezan, Busuioc, Lemnaru, Băețan, Vescan, Hetea, Cobîrzan, Ciurcui. Antrenor Artur Podar.

Unirea Alba Iulia: Sporea – Haj, Scrob, Mardare, Al. Giurgiu/ cpt – Pocol (69, Mâlnă), D. Lupșan (78, M. Codrea), Bârdea, Bucurică (90, Joldeș) – Selagea, Fetița; rezerve Sîntoma, V. Codrea, Ad. Matei, F. Morar, Adam, Zsigmond. Antrenori Adrian Bicheși, Marcel Rusu și Ștefan Mardare.

Arbitri N. Kemeneș (Baia Mare), Gh. Mureșan (Cavnic), K. Toth (Petrești) Observatori S. Neichi (Satu Mare), Cr. China (Baia Mare)