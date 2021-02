FOTO| Simona Halep s-a VACCINAT anti-COVID. „Consider că este spre binele tuturor să ne vaccinăm!”

Simona Halep s-a vaccinat astăzi anti-COVID la București, la Institutul Cantacuzino, ea fiind întâmpinată de un număr de oficiali.

“Am venit cu sufletul deschis. Consider că este spre binele tuturor să ne vaccinăm!”.

Campioana inimilor noastre a fost întâmpinată la centrul de vaccinare de comandantul Institutului, general de brigadă dr. Florin Oancea, președintele CNCAV, dr. Valeriu Gheorghiță, și vicepreședintele CNCAV, secretar de stat Andrei Baciu. Gazdele au apreciat decizia sportivei de a face public actul medical și au imortalizat acest moment, cu flori, zâmbete și voie bună.

Toamna trecută, Simona a trecut prin boala generată de virusul Sars-Cov2, și a ținut să adresele un mesaj de încurajare tuturor:

„Au fost emoții, dar am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. Consider că e spre binele tuturor acest vaccin și de aceea am hotărât să fac acest pas. Sper că tot mai mulți oameni să se vaccineze. Trebuie să fac și rapelul, mă liniștește acest lucru, mă simt mai în siguranță. E singura cale să scăpăm de pandemie, e bine să ne vaccinăm”.