FOTO| Sediul Primăriei Rădești, inaugurat de oficialitățile locale și județene. Investiția de reabilitare – modernizare a costat peste 1,1 milioane lei

De acum, Comuna Rădești se poate mândri, cu unul dintre cele mai moderne si mai frumoase sedii de primarii comunale din judetul Aba, clădirea fiind reabilitată, modernizată și dotată la standarde europene.

În prezența personalului administrației și ai instituțiilor județene, vineri, 7 mai a avut loc la Rădești inaugurarea oficială a sediului primăriei locale. La eveniment au luat parte: primarul și viceprimarul comunei, Alin Nicula, respectiv Tiberiu Balasz, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, respectiv vicepreședintele Marius Hațegan, parlamentarii Sorin Bumb și Florin Roman, prefectul Județului Alba, Nicolae Albu, consilieri locali, reprezentanți ai poliției comunale, antreprenorul construcției, finanțatorul investiției ș.a. Slujba de sfințire a locației a fost săvârșită de preotul paroh Ioan Ghibescu de la Biserica Ortodoxă ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Rădești.

Ideea renovarii construcției i-a aparținut edilului Alin Nicula, acesta fiind unul dintre principalele obiective pe care și le-a propus de când a devenit primar al localității.

Potrivit primarului, investiția a începută anul trecut s-a ridicat la suma de 1.172.199, 30 lei: Din fonduri europene – 343.824, 71 lei și 828.374,59 lei din bugetul local. S-au realizat lucrări de amvelopare clădire, schimbare instalații termice și electrice, un nou sistem de încălzire centralizat, schimbat acoperiș, linie modernă de telefonie, mobilier nou, recompartimentare spații, instalații supraveghere cu camere video interior și exterior, sală de ședințe, birouri moderne ș.a.

„Cu ajutorul fondurilor europene și cu bani de la bugetul local, am reușit să finalizăm ce ne-am propus si cred ca a iesit ceva deosebit.Deși termenul de finalizare a investiției era luna octombrie 2021, am reușit să devansăm acest termen cu 7 luni, ceea ce înseamnă ceva. Încă de pe vremea când am deținut funcția de viceprimar m-am gândit la reabilitarea și modernizarea construcției, iar faptul ca am reusit acest lucru reprezinta pentru mine o împlinire. Era necesar sa să avem un sediu modern, transformat radical într-o instituție la standarde europene, care să răspundă nevoilor actuale”, a declarat primarul Alin Nicula.

La rândul lor, președintele Consiliului județean, parlamentarii de Alba și prefectul județului, i-au felicitat pe edilii locali pentru modul în care s-au implicat în finalizarea investiției, dar n-au uitat să felicite și să aducă mulțumiri constructorului, firma Roby & Ery Construct SRL Ciumbrud , care a executat o lucrare de excepție.

Constantin PREDESCU