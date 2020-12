FOTO| Scrisori răvăşitoare ale unor copii sărmani din Alba către Moş Crăciun: ”Îmi doresc un avion Lego, dar mai ales să fiu sănătos și fericit alături de mama mea și de pisică”

Scrisori răvăşitoare ale unor copii sărmani din Alba către Moş Crăciun: ”Îmi doresc un avion Lego, dar mai ales să fiu sănătos și fericit alături de mama mea și de pisică”

Iniţiate pe Facebook, apelurile umanitare promovate de o albaiuliancă pentru sprijinirea familiilor nevoiașe din Alba, a stârnit un val impresionant de solidaritate în rândul oamenilor.

Apelurile sunt menite să genereze în mod obligatoriu un zâmbet cald şi certitudinea ca cei cu care viața a mai puțin generoasă nu sunt chiar singuri pe lume.

Prin intermediul reţelei de socializare, s-a reuşit la fiecare caz o mobilizare impresionantă, oamenii anunţându-şi în număr mare sprijinul. Zeci de copiii sărmani din Alba au trimis scrisori către Moş Crăciun. Ele au ajuns însă la cea care speră să le facă o bucurie în pragul sărbătorilor de iarnă. Scrisorile copiilor sunt pur şi simplu tulburătoare. Ei visează ca Moş Crăciun să le aducă o portocală, o banană, o pungă de pufuleţi sau… mentosane.

Lucruri mici, bucurii mari

David își dorește un avion Lego, dar mai ales să fie sănătos și fericit alături de mama sa și pisică.

Alex, un băiețel cu dizabilități, mărturisește că a scris scrisoarea pentru Moș Crăciun cu ajutorul tatălui său. Își dorește și el un joc Lego, dar și un penar cu accesorii și hăinuțe groase.

Un alt băiat, Andrei, își dorește ca moșul să știe că a fost cuminte, că și-a ajutat mama la treburile casnice și că a participat cât a putut la lecțiile online. Speră ca în ghetuțe de Crăciun să găsească haine groase, un joc Remi, dar și un stilou pentru stângaci.

În scrisoarea adresată moșului, Mădălin l-a rugat să îi aducă doar o minge pentru a se putea juca cu frații lui.

Răvășitoare este și scrisoarea unui alt copilaș care își dorește alimente.

Cum poți ajuta

Fiecărui copil îi suntem datori cu o copilărie, îi suntem datori cu un zâmbet, o îmbrățișare. Vreți să fiți Moș Crăciun pentru un copil care are nevoie de diferite lucruri, iar cei din familie nu își permit să i le cumpere? Puteți face acest lucru luând legătura telefonic cu inițiatoarea proiectului, la numărul de telefon 0753467330 sau pe profilul de Facebook Raluca Crișan.

Prima familie este o mamă singură cu un băiat de 8 ani (mărime la haine 152, iar la încălțăminte 35).

Următoarea familie are 3 băieți, doi gemeni de 12 ani (mărimi la haine 128, încălțăminte 35) și unul de 10 ani (mărimi la haine 128 și încălțăminte 35).

A treia familie este o mamă singură cu 3 băieți, cel mic 3 ani jumătate (mărime haine 110 și număr 28 la încălțăminte), mijlociu 10 ani (mărime la haine 146, la încălțăminte 37), cel mare 16 ani (mărime la haine 170, număr la încălțăminte 43).

A patra familie, este un tată singur cu 3 băieți. Cel micuț are 10 ani (mărime la haine 140, număr la încălțăminte 38), cel mijlociu are 12 ani (mărime la haine 164, număr încălțăminte 38), cel mare are 14 ani (mărime la haine 170, număr la încălțăminte 43).

A cincea familie are 9 copii. Prima este fată 1,5 ani, al doilea este băiat, are 2 ani și 10 luni, al treilea este băiat, are 10 ani (mărime la haine 146, număr la încălțăminte 32), al patrulea și al cincilea sunt băieți, au 11 ani (mărime la haine 152, număr încălțăminte 36), al șaselea este băiat și are 13 ani (mărime la haine 164, număr la încălțăminte 42), al șaptelea și al optalea sunt băieți, au 14 ani (mărime haine 170, număr încălțăminte 41), a noua este o fată de 15 ani (mărime haine 170, număr încălțăminte 40).