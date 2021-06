FOTO| Schimb de generații la Colegiul Militar din Alba Iulia: Absolventul Andrei Cojocaru, admis la Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs, predă ștafeta surorii sale

Schimb de generații la Colegiul Militar din Alba Iulia: Absolventul Andrei Cojocaru, admis la Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs, predă ștafeta surorii sale

Andrei și Denisa Cojocaru sunt frați și amândoi au ales să urmeze o carieră militară. Andrei este proaspăt absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și student la Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs – Statele Unite ale Americii, iar Denisa elevă în clasa a IX-a, la finalul primului an ca elev militar.

Andrei este mândru de sora lui mai mică, iar în momentul în care Denisa a fost admisă la colegiul militar, a încurajat-o spunându-i în același timp că odată ajunsă aici trebuie să muncească mult foarte mult.

„În primul rând i-am spus că sunt mândru de ea pentru faptul că are maturitatea de a-și decide viitorul și de a face ceva în privința asta, de a o lua pe un drum pe care își dorește să îl urmeze. I-am zis că necesită multă muncă și că o să-i fie greu, dar să nu se descurajeze la obstacole pe care le întâlnește, pentru că fiecare pas pe care îl face înainte o va duce mai aproape de visul ei”, a spus absolventul Andrei Cojocaru.

Pentru Denisa, Andrei a fost mereu un model de urmat, iar în ultimul an un sprijin la început de drum într-un mediu al disciplinei și al normelor militare.

„Andrei este pentru mine un model demn de urmat. Este genul de persoană ambițioasă, care face față oricărei provocări indiferent cât de grea este. Îi mulțumesc pentru că deși a avut un an aglomerat cu multe probe și examene și-a făcut timp să mă susțină și să îmi fie alături în primul meu an ca elev militar. Pe parcursul acestui an mi-a oferit sfaturi din propria lui experiență, pentru a mă acomanda cerințelor colegiului. Chiar dacă el avea un examen important peste cîteva zile, a știut să mă asculte și să mă motiveze când aveam emoții din cauza unui test. Sunt foarte mândră de el și de reușita lui și îi doresc succes în realizarea visului. Chiar dacă vom fi la mii de kilometri distanță, sunt convinsă că vom fi la fel de apropiați ca și acum. Vom fi alături unul de celălalt sufletește, deoarece legătura dintre doi frați nu o rupe nimeni”, a spus eleva fruntaș Denisa Cojocaru.