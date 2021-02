FOTO| Premieră în Alba Iulia: Gradinița „Lumea Ștrumfilor” devine din toamnă „Școala primară 1 Decembrie 1918 Alba Iulia”

În acest an al speranței, din anul școlar 2021 – 2020, deschidem porți noi, mai largi și mai ample decât v-am obișnuit deja. Întindem brațe primitoare între care dorim să cuprindem și mai mulți copilași porniți pe drumul educației. Venim în sprijinul părinților a căror viziune pentru un sistem de învățământ primar la cele mai înalte standarde o împărtășim.

De anul acesta nu suntem doar Grădinița „Lumea Ștrumfilor”, devenim Școala primară 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Ambele instituții de învățământ vor funcționa în aceeași locație din Alba Iulia, Calea Moților, nr. 224, precum si Motilor 226, pe același principiu binecunoscut, respectiv unitate școlară clasele 0-IV cu grădinița arondată acesteia.

De ce facem asta? Răspundem astfel numeroaselor solicitări și am optat pentru continuitate. Avem deja 10 ani de când funcționăm ca unitate de învățământ preșcolar. Ne-am dedicat toate resursele de care dispunem să creăm cele mai înalte standarde pentru deservirea celor 100 de preșcolari cu vârsta între 2-6 ani care trec pragul Grădiniței „Lumea Ștrumfilor” din Alba Iulia. Suntem deplin devotați motto-ului nostru “Un copil fericit, un părinte fericit!”. Am reușit să-l atingem, iar laurii reușitei noastre i-am cules din fiecare zâmbet de mulțumire ivit de fețe pline de bucurie. Am evoluat și ne-am autodepășit alături de copilașii pe care i-am îndrumat pe drumul vieții. Și nu ne-am oprit aici pentru că am năzuit să fim alături de ei și de părinți și mai departe.

Școala primară 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA își propune realizarea unui mediu de promovare a valorilor și practicilor democratice în care să domnească un climat propice învățării, orientării copilului spre împlinire în viața privată și publică, prin exersarea calității de cetățean capabil să participe la activitatea productivă, la viața de familie și la toate nivelurile vieții în comunitate. Vom promova și încuraja valori esențiale precum integritatea, generozitatea, curajul de a-și urma propria conștiință, perseverența, respectul față de sine și societate, responsabilitatea în asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni si autodisciplina. Iar pilonii de susținere pe care înțelegem să ne bazăm reușita viziunii proiectului nostru sunt devotamentul tuturor cadrelor didactice, a personalului auxiliar și nondidactic, calitatea și performanța în oferirea serviciilor educaționale și dialogul deschis, permanent.

Activitățile școlare le vom desfășura într-o clădire nouă, finalizată la începutului acestui an, dispunând de o arhitectură modernă, un spațiu generos de 650 mp pe care l-am structurat cu atenție în săli de clase dotate cu materiale educaționale de ultimă generație, bibliotecă, sală de sport, sală de mese conformă prevederilor legale, receptie, sala senzoriala, cabinet medical, birou consiliere.Totodata in planul arhitectural al caldirii noi va fi modificata si cladirea existenta. Pentru că știm și credem în importanța jocului la orice vârstă, a sportului și a activităților recreative în aer liber, avem deja o curte interioară adecvată acestora și am pregătit un spațiu de 1400 mp unde urmează să fie amenajat teren de sport multifunctional, o piscina acoperita, spatiu de joaca pentru copii impartit pe centre tematice si aproximativ 50 de locuri de parcare. Libertatea de mișcare în aer liber este un principiu sub care ne-am ghidat organizând frecvent excursii, tabere, activități practice și cercuri de socializare conforme standardelor înalte, europene. Ne-am asigurat ca toate normele legale să fie respectate pentru că siguranța copiilor este garanția calității serviciilor pe care le oferim.

Inscrierile in Anul scolar 2021-2022 pentru clasa pregătitoare vor incepe din data de 15 martie.Suntem nerăbdători să vă oferim lămuriri, să furnizăm informații, să punem la dispoziție și să primim idei. Doar astfel vom putea să răspundem nevoilor dumneavoastră privind servicii educaționale la cel mai înalt nivel.

Pentru că: un copil fericit la școală = un părinte mulțumit acasă!

Vă așteptăm!

Monica Iancu, Director Educational