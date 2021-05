FOTO| Prefectul Nicolae Albu la maratonul vaccinării: „Experienţa este pozitivă, totul se face rapid, uşor, durează foarte puțin şi după aceea veţi vedea că începe o altă viaţă”

Zilele acestea, prefectul județului Alba a ales să fie în mijlocul celor care au dorit să se vaccineze la evenimentele organizate de către autoritățile publice locale împreună cu instituțiile responsabile în organizarea și desfășurarea campaniei de vaccinare.

Astfel, au fost vizitate atât centrul de tip ”drive-thru” organizat în parcarea stadionului “Cetate” din Alba Iulia cât și celelalte centre organizate în municipiile Sebeș, Blaj, orașul Cugir, Teiuș și comuna Ciugud și Ighiu.

Printre cei care au participat la aceste acțiuni și au dorit să suțină prin organizarea exemplară a centrelor de vaccinare sunt dl. Marius Filimon – viceprimarul municipiului Alba Iulia, dl. Gheorghe Rotar – primarul municipiului Blaj, dl. Dorin Nistor – primarul municipiului Sebeș, dl. Adrian Teban – primarul orașului Cugir, dl. Călin Furdui – viceprimarul orașului Cugir, dl. Traian Rusu – primarul comunei Ighiu. De asemenea, activitatea a fost susțiunută și de dl. Alin Ignat – consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului.

Prefectul județului Alba, dl. Nicolae Albu: ”Responsabilitatea noastră a fost de a ne asigura că toate măsurile luate de Guvern sunt implementate întocmai la nivel județean și local dar și să ne asigurăm că există dozele necesare ca toţi românii care doresc să se poată vaccina. Am încredere că acest efort va fi apreciat şi mai ales că toţi vrem să revenim la normalitate cât mai repede. Cu cât ne vaccinăm mai repede, cu atât putem să revenim la viaţa pe care o aveam înainte de pandemie. Vă încurajez pe toţi, cei care încă nu v-aţi vaccinat, să veniţi cu încredere și să vă vaccinaţi. Am vorbit cu câțiva oameni care s-au vaccinat, experienţa este pozitivă, totul se face rapid, uşor, durează foarte puțin şi după aceea veţi vedea că începe o altă viaţă. Vor mai urma astfel de evenimente şi cu siguranţă voi fi şi eu acolo să susţin aceste iniţiative pentru că doar aşa, putem face un pas important în revenirea spre normalitate. N-o să fie o revenire totală, sută la sută, dar este un pas important. Deja se vede prin măsurile anunțate de Guvern că România este pe drumul cel bun şi este mai aproape de normalitate.

Mulţumesc celor care au ales să se vaccineze şi mulţumesc organizatorilor (autorități locale, personal medical, voluntari) pentru implicarea și organizarea foarte bună din toate centrele. În cursul zilei de mâine, voi convoca la sediul Instituției prefectului o ședință cu reprezentanții nucleului de vaccinare județean pentru a vedea care sunt posibilitățile viitoare de încurajare a desfășurării de astfel de acțiuni în cât mai multe localități în așa fel încât să reusim să ne menținem în topul județelor cu un procent mare de vaccinare. De asemenea, un subiect important îl va constitui prioritatea vaccinării personalului din sectoarele afectate cel mai mult de pandemie și mă refer aici la industria HORECA pentru că ne dorim să avem un sezon turistic reușit atât în Alba Iulia cât și în tot județul Alba.”

Situația actuală, în județul nostru: Județul Alba se află pe locul 7, ca procent de vaccinare, la nivel național, cu peste 25% din cetățeni vaccinați. La Alba Iulia, procentul este de peste 28%. Peste 2000 de persoane s-au vaccinat până acum, la maratoanele organizate în întreg județul. Totodată, în perioada 03.01-15.05.2021, în județul Alba au fost vaccinate cu prima doză 73974 de persoane, din care 49493 au primit și doza de rapel.