FOTO| O familie din Alba a primit pachete cu MÂNCARE din partea unei tinere cu suflet mare. „Ca pentru orice mamă care își iubește copiii, sunt pe primul loc în inima mea”

O familie din Săliștea a primit pachete de alimente din partea unei tinere cu suflet mare, care nu vrea decât să aducă un zâmbet pe buzele acestora.

„Împreună aducem fericire!!

În timp ce alții în weekend stau liniștiți în casă, albaiulianca Câmpean Maria, alerga de ceva ani buni să facă bine pentru unele persoane mai puțin norocoase din județul Alba.

,,Ma numesc Câmpean Alina Maria , născuta in Alba Iulia , am 39 de ani, căsătorită și sunt mama a doi copii, Darius și Eva. Ca pentru orice mamă care își iubește copiii, sunt pe primul loc in inima mea.

Lucrez la salon Vogue de aproape 5 ani, pe partea de cosmetica, machiaje și extensii de gene.

Mereu mi-a plăcut sa ajut oamenii, îmi da o satisfacție, o bucurie in suflet prețioasa! Încerc mereu sa ii implic și pe copii mei când merg la cineva sau undeva. Pe Darius de la 2 ani l-am luat cu mine când mergeam in Barabanti cu pachete la o casa familială. Îmi aduc aminte in timpul liceului ca mergeam la casa de copii din centru și toți copilașii in jur de 2 anișori, nu am sa uit niciodată , cum ne spunea la cei care ii vizitam “mama”.

Sunt mulți oameni cu suflet mare dar din păcate sunt mai mulți nevoiași, mai multe nevoi decât putem noi acoperii.

Pentru aceasta familie ce am ajutat-o ultima data, caut pe cineva care sa vina sa le facă o baie și o Bucătărie. Au extins ei casa in spate, dar oho cât mai e de lucru!!

Dacă aveți lucruri de care pentru voi nu înseamnă mare lucru, dacă sunteți un meseriaș și doriți sa faceți un bine va rog să mă contactați: https://www.facebook.com/Nebunel

Nr. 0744310697 Alina

Mulțumim frumos și nu uitați,, Împreună facem ca lumea să fie mai bună”, a fost mesajul Alinei.