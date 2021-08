FOTO: Metalurgistul Cugir – Sănătatea Cluj 1-0, la pauză, gol Șuteu, sub Drăgana, la debutul stagiunii

Unirea Ungheni – Unirea Alba Iulia 3-0 (0-0) | Eșec drastic la debutul lui Sinescu pe banca „alb-negrilor”

La meciul de debut al antrenorului Valentin Sinescu pe banca tehnică a „alb-negrilor”, Unirea Alba Iulia a pierdut la Ungheni, cu Unirea din localitate, scor 0-3 (0-0), în prima partidă din noua ediție a Ligii a 3-a.

Înfrângerea s-a conturat după pauză, când lipsa de experiență a vizitatorilor și-a pus amprenta, Unirea Alba Iulia prăbușindu-se după primirea primului gol, gazdele dominând repriza secundă, când au marcat în trei rânduri (prin trei achiziții), după ce în primele 45 de minute au fost și două bare (Astafei și Săvoaia)!

După un prim act echilibrat, gazdele, ce s-au întărit considerabil în intersezon, anunțându-și intențiile să atace play-off-ul, au reușit să încline balanța în mitanul secund. Tabela a fost deblocată de Fl. Istrate (51, fostul jucător al Performanței Ighiu și Unirii Alba Iulia, în eșalonul secund), ce a profitat de o nesincronizare defensivă, iar golul secund a fost realizat de un alt nou-venit: Săvoaia (67, reluare din apropiere, simplă, după o pasă de la Istrate). Rezultatul final a fost parafat de albaiulianul S. Culda (81), cu un șut de la 18 metri, lângă bară.

Constrânsă de problemele de efectiv, distribuția albaiuliană (cu Ciorgovean și Cl. Morariu – debutanți și Dehelean în premieră titular) a fost una extrem de tânără (medie de vârstă 23 de ani și două luni), în primul unsprezece regăsindu-se doar 4 echipieri (Scrob, Mardare, Al. Giurgiu și Fetița) ce au depășit vârsta de 22 de ani.”O primă repriză decentă în care am absorbit bine presiunea gazdelor, ce evident, prin achizițiile făcute, își depun candidatura la play-off. În primul act am fost ocrotiți de Zeița Fortuna în două rânduri, la acele bare, și am avut o ocazie mare prin Cl. Morariu, scăpat singur. După pauză a fost un black out, cu superficialități ce nu-și au rostul, gazdele ne-au taxat, ne-am pierdut controlul și luciditatea. A fost un examen pretențions pentru noi, nu am mai putut să mai revenim și trebuie să admitem că nu avem forță ofensivă„, a declarat Valentin Sinescu.

După acest pas cu stângul, pe Unirea Alba Iulia o așteaptă un meci de foc, etapa viitoare, pe „Cetate”, în derby „de Alba” cu Metalurgistul Cugir.