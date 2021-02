FOTO: meci amical, Industria Galda – Dacia Orăștie 1-1 (1-0) | Remiză pentru Fogoroși la debutul pe banca divizionarei terțe

Industria Galda de Jos, adunată în pripă în urmă cu o săptămână pentru a se evita abandonul competițional, a susținut, la Galtiu, primul joc de verificare al iernii, sub comanda antrenorului Ștefan Fogoroși, o remiză cu Dacia Orăștie (Liga a 4-a Hunedoara).

Scorul final a fost 1-1 (1-0), prin golurile marcate de Brânză (39, lansat pe culoar de R. Morar), respectiv Ioniță (50, un șut centrare deviat, ce l-a surprins pe Pascu), jocul însemnând un prilej pentru experimentatul antrenor în ideea de a-și contura un lot cât de cât competitiv, având în vedere numeroșii jucători aflați la dispoziție. Ca să glumim puțin, s-au aflat față-n față o selecționată din Alba (în actualul lot al Industriei fiind doar Căt. Suciu, Goța, R. Anghel și M. Giorgiu din lotul turului) și o selecționată a “Sportul Petrești” sau Șurianu Sebeș, ținând cont că în distribuția oaspeților sunt fotbaliști din Alba Precum Oct. Pojar, Diaconu, Ludwig, R. Trif, Ad. Lăcătuș, Buligă, Vîjdea, Afrapt sau Rahovean.

*Ștefan Fogoroși: “Îmi plac provocările! Mi-a fost dor de Liga a 3-a”

“Mi-a fost dor să antrenez în Liga a 3-a, unde nu am mai fost din 2013. Am acceptat provocarea, știu la ce m-am înhămat și nu mi-e teamă. Trebuie să fim modești și clari, întrucât chiar dacă în fotbal totul este posibil, va fi foarte dificil să evităm retrogradarea. Vrem să jucăm cât mai bine posibil, însă în același timp suntem conștienți ce ne așteaptă. Avem 9 juniori în lot și mai încercăm să ne acoperim pe 2-3 posturi până la începerea returului”, a spus Ștefan Fogoroși, care în această perioadă este “într-o selecție continuă”.

În weekend-ul viitor sâmbătă, la ora 11.00, se dispută returul acestei partide de verificare, iar duminică Industria are fixat un alt amical cu LPS Sebeș Under 19, la Galtiu (mulțumim pentru informații domnului Dan Comșa).

Industria Galda: Căt. Suciu – Fl. Popa (Unirea Alba Iulia), E. Hălălae (Viitorul Sântimbru), Goța, C. Hălălae (Viitorul) – R. Morar (Viitorul), Al. Stan (Viitorul), Goguța (CSU Alba Iulia), An. Greuruș (Performanța Ighiu) – Brânză (Spicul Daia Română), Bălaș (Performanța Ighiu), în primele 45 de minute mai intrând Borșai și Bălșan (CSU Alba Iulia).

În al doilea mitan au evoluat Pascu (Viitorul) – D. Hulea (Viitorul), D. Anghel (Viitorul Vama Seacă), C. Oltean (Viitorul), Borșai – Bălșan, P. Man (CS Ocna Mureș), R. Anghel, Olălău (Viitorul) – Coltor (CS Ocna Mureș), Oană (Viitorul), jucând și R. Georgiu, G. Manciulea (Viitorul), Cîmpean (CS Zlatna), Iosa (portar, junior, Viitorul Sântimbru), A. Crăciun (Viitorul), Jurca (Industria Galda, juniori). Absenți, din varii motive, Tripșa, Cl. Oara, C. Năcreală, Sg. Oara, Ov. Crișan, Cuștiulița, Tănase, Nicola sau Potopea (ce încă nu este hotărât), în vreme ce portarii Ov. Barna și C. Manculea au fost arbitri asistenți.