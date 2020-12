FOTO| Magia sărbătorilor s-a instalat la DGASPC Alba! Ornamente făcute de mână și colinde, în centre

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, DGASPC Alba a dorit să redacteze un mesaj prin care să sublinieze importanța bucuriei de a-l petrece cu cei dragi.

Bucuria Crăciunului înseamnă spiritul dăruirii fără a te gândi că trebuie să și primeşti. Înseamnă să uiţi de tine şi să găseşti timp pentru alţii. Înseamnă să îndepărtezi ceea ce este neînsemnat şi să te concentrezi pe adevăratele valori. Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să prețuiești pacea și bunăvoința, să oferi dragoste, bucurie, respect, înțelegere, îngăduință, compasiune, mulțumire, fără a aștepta recunoștință.

Adevărata bucurie a Crăciunului nu este adusă de agitaţia şi graba de a face cumpărături și de a avea cât mai multe lucruri. Adevărata bucurie a Crăciunului o găsim în sensul expresiilor „a fi” și „a dărui”. În prag de sărbătoare putem descoperi ceea ce suntem, ce putem deveni și ce putem oferi semenilor noștri, punându-i pe cei de lângă noi în centrul preocupărilor noastre.

Modul în care sărbătorim Crăciunul reflectă dragostea, puterea, bunătatea şi altruismul de care dăm dovadă.

Anul acesta Crăciunul este diferit pentru toți, căci noul coronavirus ne-a răpit multe lucruri: întâlnirile cu prietenii, oamenii dragi, plimbările, vacanțele, petrecerile, bucuria de a sărbători Crăciunul fiind umbrită de faptul că suntem nevoiți să ne adaptăm noilor condiții de viață, scrie albaiuliainfo.ro

În centrele rezidențiale pentru copii și adulți, aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, respectându-se toate măsurile de prevenție și protecție, au început pregătirile pentru a-l întâmpina cum se cuvine pe Moș Crăciun, copiii/tinerii şi persoanele adulte cu dizabilităţi, au confecționat felicitări, ornamente pentru împodobirea bradului și a camerelor unde locuiesc, au învățat și repetat colinde pentru a-l încânta cu ele pe Moș Crăciun.

În cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia, Moș Crăciun este așteptat cu nerăbdare. Copiii care urmează programe de recuperare împreună cu specialiștii centrului au pregătit decorațiuni „handmade” în spiritul Crăciunului și au învățat colinde, poezii şi cântece specifice acestei perioade din an.

„În această perioadă, în centrele aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se desfăşoară pregătiri pentru a asigura beneficiarilor condiţii cât mai apropiate de mediul familial, pentru a petrece sărbătorile într-un mod plăcut şi a nu simţi prea mult lipsa unei familii. Ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, copiii, tinerii cât și persoanele adulte cu dizabilități simt o fărâmă de bucurie când se gândesc la Sărbătoarea Crăciunului și la darurile de sub brad.

Pe această cale mulțumim tuturor colaboratorilor și partenerilor instituției noastre pentru implicarea de care au dat dovadă ori de câte ori a fost nevoie. Suntem recunoscători pentru că, și în acest an, Moș Crăciun va ajunge cu daruri la toți beneficiarii sistemului de protecție. Spiritul Crăciunului renaște în fiecare an în sufletul nostru, oricât de multe greutăți ne-ar încerca. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă vă dorim sănătate, liniște, pace, căldură în suflet şi multă bucurie”, a transmis directorul general DGASPC Alba, Frăcea Valentin-Ioan.