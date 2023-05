FOTO: Liga 3, play-off: Corvinul Hunedoara – CSM Unirea Alba Iulia 3-0 | La Ungheni, Unirea – Metalurgistul Cugir 1-0, bătălie pentru locul doi!

CS Universitatea Alba Iulia va întâlni azi, de la ora 18.00, pe „Cetate”, pe Sănătatea Cluj, partidă contând pentru etapa a 7-a din play-out-ul Seriei 9 a eșalonului terț.

Pe lista de rezerve a gazdelor este Daniel Breaz (48 de ani), rectorul Univesității „1 Decembrie 1918”, fost ministrul al Culturii și Educației.

CSU este pe primul loc în play-out, cu 31 de puncte, 10 mai mult decât „virușii verzi” ce au „lanterna roșie”, fiind la egalitate cu CS Ocna Mureș. În precedentele întâlniri albaiulienii au învins în două rânduri cu 3-1 în sezonul regular, dar au pierdut 1-4 în urmă cu o lună.

Circa 100 de spectatori la meciul de pe Stadionul ”Cetate”.

Vezan, de la oaspeți (28), a expediat primul șut pe poartă al meciului.

Echipe:

CSU Alba Iulia: Fl. Șerban – Cunțan, R. Popa, Ionică, Bucurică/ cpt – Frențiu, Al. Petresc, Paleoca, Gilyen – Bolojan, Vasinc; pe bancă Spînu, Adjani, D. Trifu, Al. Bodea, Breaz, Kilyen, M. Toma, Kis, Amihăesei. Antrenor Mihai Manea.

Sănătatea: Cotîrlă – Poenar, G. Florescu, Mureșan, C. Cîmpean, An. Pașca/ cpt, Vescan, Pașcalău, An. Ștefan, D. Paul, Zărnescu; rezerve G. Toma, Saroși, Cobârzan, Zanc, M. Muntean, Petriș, Goga, Soloși, Lemnaru. Antrenori Marius Semeniuc și Csaba Kis.

Arbitri An. Vremăroiu, Ad. Păunescu, Fl. Mocanu (toți Târgoviște) Observatori I. Duma (Sibiu), I. Orosfoian (Tg. Mureș)