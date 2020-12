FOTO| Laboratorul de informatică al Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Aiud va purta numele „Ioan Sdrulla” în semn de prețuire pentru fostul dascăl

Luna decembrie a însemnat pentru Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud finalizarea unui proiect care a presupus dotare laboratorului de informatică al școlii cu 26 de calculatoare All in One. Acest proiect a fost posibil prin sponsorizarea în sumă de 12.000 dolari USD, primită de la domnul Dumitru Sdrulla, fost elev al colegiului, legat de aceasta școală mai ales prin tatăl său. De altfel, aceasta a fost și motivația care a stat la baza inițiativei de sponsorizare: a onora memoria tatălui său, care a avut o contribuție remarcabilă la succesul elevilor din Liceul „Avram Iancu”, denumirea de atunci a actualului colegiu.

Ioan Sdrulla a fost profesor de matematică la Liceul „Avram Iancu” din Aiud, director al liceului între anii 1954-1957, inspector de specialitate și metodist. După pensionarea sa de la actualul Colegiu Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, a continuat să predea matematică la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti.

În cei 28 de ani în care a fost profesor de matematică s-a impus ca un dascăl model, cu dăruire în muncă şi o activitate bogată desfăşurată la clasă. Prin stilul şi procedeele sale de lucru, prin seriozitate şi exigenţa faţă de sine a crescut generații de elevi cu bune cunoștinţe de matematică. Mulţi dintre elevii săi au reuşit la examenele şi concursurile de admitere în învăţământul superior, devenind la rândul lor profesori, ingineri, cercetători în academii, profesionişti apreciaţi în institute de cercetare, în fabrici de prestigiu.

A fost membru al Societăţii de Știinţe Matematice din România, Filiala Aiud. Pentru activitatea didactică deosebită i s-a acordat gradul I în învățământ, Gradaţia de merit şi Ordinul Muncii clasa a 3-a, titlul de Profesor Fruntaş – pentru merite deosebite în învăţământ în anul 1965.

Laboratorul de informatică va purta numele „Ioan Sdrulla”. În semn de prețuire pentru dorința de a-i ajuta pe actualii elevi ai școlii să beneficieze de mijloace de învățământ performante, a fost amplasată în laboratorul de informatică și o placă comemorativă în amintirea celui care a fost profesor de excepție, Ioan Sdrulla.

Ioan Sdrulla s-a născut în satul Perivole, din munţii Pindului, Grecia, un sat de aromâni. Orfan de mic a trebuit să muncească la stăpân. Dotat cu o inteligenţă deosebită fuge de soarta tragică de la stăpân, la un unchi al său, învăţător, care îl dă la şcoală, o şcoală cu predare în limba română. Mulţi copii care învăţau aşa în Grecia, visau să ajungă cândva în „Patria Mamă”, România.

Prin Societatea Macedo-Română de la Bucureşti, care acorda burse de studiu copiilor aromâni veniţi la studii în România, Ioan Sdrulla se înscrie mai întâi la Liceul Militar din Dumbrăveni şi mai apoi, neîmpăcându-se cu viaţa cazonă, se mută la un liceu normal.

Descoperă poezia matematicii şi hotărăşte ca destinul său să fie legat de matematică. La terminarea cu brio a liceului se înscrie la Facultatea de Matematică și la Politehnica din Cluj. Trebuie să renunţe la Politehnică din cauza legislației şi a războiului, termină Facultatea de Matematică la Timişoara, fiind repartizat apoi ca tânăr profesor la Blaj.

Gândul său a fost mereu la elevii săi şi la performanţele lor şcolare, temelie pentru viitorul clădit de fiecare şcolar pe băncile şcolii, iubită şi servită din inimă toată viaţa.