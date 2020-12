FOTO| Doi tineri din Alba Iulia au donat bonurile primite pentru donarea de sânge. Mesajul lor: „Vă încurajez pe toți să faceți la fel întrucât sentimentul este divin!”

În ciuda efectelor negative ale pandemiei de COVID-19, partea bună a acestui an problematic este că a adus românii mai aproape unii față de ceilalți și au devenit mai solidari față de semenii lor.

Povestea Biancăi și a lui Ionuț, este o poveste a unor oameni simpli cu o inimă mare. Deși anul acesta nu au putut realiza multe obiective pe care și le-au propus, au decis să facă ceva ce valorează enorm pentru unii oameni, să doneze sânge și plasmă.

Bianca nu a putut dona, nefiind eligibilă deoarece preanalizele au arătat că este anemică, însă Ionuț a putut dona, iar din bonurile primite au cumpărat produse pentru a ajuta familiile nevoiașe.

Tânăra din Alba Iulia a postat pe pagina de socializare un mesaj prin care îndeamnă mai mulți oameni să le urmeze exemplul atât pentru a salva vieți, dar și pentru a aduce un zâmbet pe chipul oamenilor care primesc un mic ajuor.

„Donează și tu sânge! Nu obișnuiesc să fac astfel de postări pentru că nu e ok să te lauzi cu faptele tale bune, dar aș vrea să o luați ca pe un îndemn, poate, poate reușim să facem din finalul acestui an fatidic unul mai blând!

La fiecare final de an ne numărăm realizarile care nu erau deloc puține! Anul acesta în schimb nu a fost prea darnic, mai mult ne-a luat decât ne-a dat, dar ne-am propus să nu încheiem anul fără ceva care să ne împlinească și de care să ne bucurăm și mai ales să ajutăm! Am ales să donăm! Eu plasmă pentru că avusesem covid și Ionuț sânge. Eu nu am reușit pentru că la preanalize a reieșit că sunt anemică și nu am fost eligibila, dar Ionuț, da!! Suntem foarte fericiți că poate Ionuț a salvat o viață și nu există sentiment mai împlinitor!!

Din bonurile primite am cumpărat mai multe produse pe care le-am dus la biserică și care vor ajunge la familii nevoiașe!

Vă încurajez pe toți să faceți la fel întrucât sentimentul este divin!!, a transmis Bianca, tânăra din Alba Iulia.