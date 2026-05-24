FOTO: Denisa Mărcuș, sportiva din Geomal, o speranță a ciclismului montan românesc! Ciclista, la un stagiu UCI-UEC, în Portugalia

Denisa Mărcuș, sportiva din Geomal, o speranță a ciclismului montan românesc! Ciclista, la un stagiu UCI-UEC, în Portugalia

Dan HENEGAR

Denisa Mărcuș, sportiva din Geomal, o speranță a ciclismului montan românesc! Ciclista, la un stagiu UCI-UEC, în Portugalia

Sportiva Denisa Mărcuș (16 ani), originară din Geomal (comuna Stremț), elevă la Luceul Teoretic Teiuș si legitimată la CSM Mediaș, a fost selectată pentru a participa la prestigiosul program „UCI-UEC Solidarity Projects 2026 – MTB Training Camp”, organizat la Anadia, în Portugalia, în perioada 8-23 iunie 2026, în cadrul UCI-WCC Continental Development Satellite Center.

Pe cât de tânără, pe atât de talentată, sprtiva din Alba este o mare speranță a ciclismului autohton, remarcându-se cu numeroasele rezultate realizate în ultimii ani în competiții naționale de anvergură.

Selecția a fost realizată de Federația Română de Ciclism împreună cu Union Européenne de Cyclisme, pe baza rezultatelor obținute la Campionatele Europene MTB de anul trecut de la Jönköping, Suedia, competiție la care Denisa a reprezentat România.

Conform prezentării oficiale a programului, centrul continental de dezvoltare de la Anadia este singurul de acest tip din Europa și funcționează ca o extensie directă a UCI World Cycling Centre din Aigle, Elveția. Scopul principal al cantonamentului este de a oferi participanților o experiență completă de dezvoltare sportivă și umană, prin evaluări fizice, antrenamente de forță, dezvoltarea abilităților tehnice, oportunități de concurs, suport nutrițional și metode moderne de recuperare, toate sub supravegherea unor specialiști de top.

Convocarea la acest important cantonament european confirmă progresul constant al sportivei pregătite în cadrul clubului medieșean și reprezintă o oportunitate importantă de dezvoltare tehnică și competițională alături de unii dintre cei mai promițători tineri rideri ai Europei.

Denisa a demonstrat din nou că nu se teme de provocări nici în competițiile interne. La King’s Cross – „Drumul Regelui”, desfășurat la Petriș, în județul Arad, sportiva de la CSM Mediaș a avut curajul să se înscrie pe traseul lung, extrem de solicitant, fiind singura fată prezentă pe această probă dificilă. Traseul organizat de EcoStuff Romania a avut aproximativ 52 de kilometri și 1700 de metri diferență de nivel, fiind considerat unul dintre cele mai grele trasee MTB din vestul țării.

