FOTO: CSU Rugby Alba Iulia – RC Gura Humorului 6-31 (3-19) | Cupa Tissot, adjudecată de echipa din Moldova

La penultima prezență stagională în fanilor din prima parte a campionatului, CSU Rugby Alba Iulia a pierdut, pe terenul 2 al Stadionului „Cetate”, partida cu RC Gura Humorului, scor 6-31 (3-19), grație acestei victorii echipa din Moldova adjudecându-și Cupa Tissot, aflată la prima ediție.

Punctele gazdelor au fost realizate de Călin Curta și Ștfena Andrei din lovituri de penalitate. În etapa a 7-a (29 mai) este programată deplasarea de la Arad, apoi o rundă de pauză, sezonul încheindu-se în 12 iunie, cu campioana Știința Petroșani, pe Stadionul “Cetate”, terenul secund.

„Am sperat mult de la acest meci, dar, din păcate, am pierdut din nou. În unele momente n-am avut suflu și „răutatea” din precedentele partide. O stare de oboseală, din pricina ritmului neobișnuit pentru noi de jocuri săptămânale, plus câțiva jucători indisponibili s-au simțit. Există si o anumită frustrare în cadrul echipei pentru că n-am acumulat încă niciun punct in clasament. Încercam pe cât putem să remediem aceste lucruri, în perspectiva confruntării de la Arad, unde vom merge să ne jucăm șansa. Mulțumim celor care au achiziționat bilete virtuale pentru această partida (233), precum și celor prezenți la teren (circa 150 de oameni). Felicităm Humorul pentru victorie si adjudecarea primei ediții a Cupei Tissot. A fost o plăcere să jucam cu această echipă„, a transmis istoricul Marius Rotar.



CSU Rugby Alba Iulia, debutantă în DNS, a jucat până acum șase partide oficiale, toate încheiate cu înfrângeri (0-95 cu CS Năvodari, 7-74 cu RC Bârlad, pe teren propriu, 6-55 cu CSM Galați, 12-27 cu RC Grivița, 17-31, la Suceava, și acum eșecul cu RC Gura Humorului), d