FOTO| Concursul „Eminescu și copiii”, la Grădinița Nr.12 din Alba Iulia. Cum l-au sărbătorit preșcolarii pe marele poet

Proiectul tematic „Lumea artelor”, aflat în derulare și tema acestei săptămâni „Poezia copilăriei”, au constituit pentru preșcolarii din Grădinița cu P.P. Step by Step Nr.12 din Alba Iulia un context propice pentru implicarea în diverse activități dedicate marelui nostru poet, Mihai Eminescu, dar și poeziei în general, pentru care copiii manifestă un interes deosebit.

Pe parcursul întregii săptămâni, copiii au aflat mai multe lucruri interesante despre poezii și despre poeți cunoscuți, au recitat versuri, s-au jucat cu rime și au compus rime hazlii, dar au realizat și creații plastice, ilustrând prin desen, pictură sau colaje texte ale unor poezii îndrăgite de ei.

Deoarece Mihai Eminescu ocupă un loc de cinste în inimile românilor de toate vârstele, copiii au pregătit împreună cu părinții lucrări și momete artistice dedicate zilei sale de naștere. Astfel, ei au confecționat cadouri inedite pentru marele nostru poet, exersând tehnici specifice activităților artistico-plastice și practice (inimioare, peisaje, felicitări, lucrări deosebite etc.), au transmis urări și mesaje frumoase și au interpretat fragmente muzicale inspirate din versuri eminesciene, iar vineri, în data de 15 ianuarie, s-a desfașurat CONCURSUL „EMINESCU ȘI COPIII”, într-un format mai aparte anul acesta, o ediție online, derulată prin intermediul platformelor educaționale utilizate (Zoom, Teams etc.).

La final, micii artiști recitatori au fost recompensați cu diplome, în semn de apreciere pentru efortul depus în realizarea momentelor artistice.

Concursul „Eminescu și copiii” face parte din activitățile cuprinse în Parteneriatul educațional „Din dragoste pentru lectură”- încheiat între grădinița noastră și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. În acest an, Biblioteca Județeană a venit în întâmpinarea evenimentelor dedicate Zilei Culturii și poetului Mihai Eminescu cu înregistrarea unei povestiri din cartea „Cunoaște-l pe Mihai Eminescu”.

În cadrul parteneriatului de colaborare dintre cele două instituții, biblioteca trimite povești pentru copii și lecturi adecvate vârstei, înregistrate în programul Bibliovaliza. Pe această cale, aducem mulțumiri Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba pentru implicare și îi asigurăm de colaborarea noastră și în alte demersuri educaționale și culturale care au drept scop promovarea lecturii în rândul preșcolarilor. (prof. înv. preșcolar. Ioana Delia Decean, Responsabil Imagine al GPP Step by Step Nr12 Alba Iulia)

Prin intermediul paginii de facebook https://www.facebook.com/gradinita12alba managerul G.P.P. Step By Step nr.12, prof. Suciu Veronica, împreună cu întreg colectivul instituției, au transmis un mesaj:

Astăzi, în 15 ianuarie, când îl omagiem cu bucurie pe „Luceafărul poeziei românești”, vă mulțumim că ne sunteți alături și ne sprijiniți mereu, astfel încât activitatea educativă desfășurată în grădinița noastră să aducă roada bună în viața copiilor, a familiilor dumneavoastră și a noastră, a tuturor!

Eminescu, poetul care prin genialitatea sa însumează calitățile artistice și virtuțile neamului trebuie cinstit ca un mărgăritar de mare preț dat nouă, iar opera sa lăsată nouă moștenire să o citim, recitim, și, mai ales, să o facem cunoscută copiilor, nepoților și urmașilor noștri, deoarece „o cultură care-și cinstește înaintașii se cinstește pe sine. Poporul nostru, sărbătorindu-l pe Eminescu, se sărbătorește pe sine.” (D.R. Popescu)