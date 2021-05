FOTO: Andrei Florin Rațiu,fotbalist originar din Alba, a cucerit UEFA Europa League cu Villarreal

Andrei Florin Rațiu, fotbalistul în vârstă de 22 de ani originar din județul Alba, a cucerit trofeul UEFA Europa League cu Villarreal!!!

Jucătorul de bandă dreapta s-a aflat în tribună la finala de la Gdansk (Polonia), asistând la o victorie dramatică a “submarinului galben”, ce s-a impus după prelungiri și 22 de lovituri de departajare împotriva “diavolilor roșii”. Internaționalul român Under 21 s-a regăsit pe lista înaintată de clubul spaniol către forul continental pentru această ediție a celei de-a doua competiții continentale ca importanță, Villarreal calificându-se grație acestui triumf istoric direct în Champions League. Născut în 1998, la Aiud, Andrei Florin Raţiu a fost cedat de Villarreal la ADO Den Haag în vara trecută şi a jucat 12 meciuri la echipa olandeză, întorcându-se în Spania la începutul acestui an. Nu a prins lotul echipei pregătită de Unai Emery în La Liga (locul al 7-lea la finele actualei ediții), jucând pentru a doua formație a clubului, Villarreal CF B, 8 meciuri în 2021, în Segunda División B. Practic cariera sa este legată de clubul din Castellón, cu excepția acelor șase luni petrecute în Eredivisie.

Andrei Florin Rațiu s-a aflat “în cărți” pentru lotul Under 21 al României, prezent în luna martie la Budapesta, la meciurile din cadrul turneului final al Campionatului European de tineret. De asemenea, jucătorul de bandă dreaptă s-a regăsit de curând pe lista lărgită a României Under 23 pentru cantonamentul preolimpic din Spania, un cantonament la Marbella, între 31 mai și 7 iunie, prilej cu care “tricolorii” vor disputa și două jocuri amicale, împotriva Mexicului și Australiuei, selecționate calificate de asemenea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

*A debutat direct în sferturile de finală ale Europa League

În aprilie 2019, Andrei Florin Rațiu a debutat pentru prima echipă a „submarinului galben” direct în sferturile de finală ale Europa League, fiind integralist pe postul de fundaș dreapta, la Valencia, scor 0-2 (0-1). Fotbalistul român este originar din Alba, respectiv comuna Unirea (s-a născut în Aiud, în 20 iunie 1998), a ajuns la vârsta de șase ani în Spania, împreună cu familia, a început junioratul la Andorra de Teruel, ca mai apoi să evolueze pentru Villarreal B. Românul a atras atenția celor de la echipa secundă a lui Real Madrid, care s-au interesat de serviciile lui la începutul anului 2019.

*Finală de povestit nepoților

Villarreal a învins Manchester United la loviturile de departajare și a câștigat Europa League, primul trofeu major din istoria clubului, precedentele triumfuri fiind în Cupa UEFA Intertoto, în 2003 și 2004. A fost nevoie de 22 de execuții de la punctul cu var pentru a fi decisă câștigătoarea acestei ediții a Europa League, dintre care a fost ratată una singură, a portarului spaniel David de Gea. Datorită victoriei de la Gdansk, Unai Emery a ajuns la patru trofee ale Europa League cucerite în carieră, fiind cel mai galonat antrenor în această competiție. Tehnicianul spaniol a mai câștigat a doua Europa League cu Sevilla, în trei sezoane consecutive, între 2014 și 2016. Unai Emery a pierdut o singură finală, pe banca lui Arsenal, în 2019, 1-4 în fața lui Chelsea. Villarreal a avut o campanie impresionantă în această ediție a Europa League, fără nicio înfrângere și este a șaptea echipă care câștigă Europa League sau Cupa UEFA fără să piardă niciun meci, după Tottenham în 1972, Monchengladbach în 1979, Goteborg în 1982 și 1987, Ajax în 1992 și Chelsea în 2019.