Fosta „sexy peremistă” Ancuța Cârcu, membru AUR, ARESTATĂ preventiv într-un dosar de proxenetism

Membru al partidului Alianţa pentru Unirea Românilor, Ancuța Cârcu, a fost arestată preventiv într-un dosar al proxeneţilor din Turda.

Ea are emis un referat de arest preventiv, alături de alți bărbați de la Turda. Parchetul Turda a făcut și alte propuneri de arestare preventivă, în Dosarul ”Proxeneții de Tenerife”. Sunt vizate alte 4 persoane, care în momentul de față nu se află în țară, informează ZiardeCluj.ro.

Cârcu a fost implicată și în PRM, dar a plecat cu scandal din partid. Fostul lider Vadim Tudor spunea despre ea: „Această individă, Anca Cârcu, e o prostituată din Bistriţa, şi-mi asum răspunderea.

De altfel am şi dat-o în judecată, am cerut cred că o sută de mii de euro daune morale, avocaţii mei ştiu. Ea s-a prostituat la benzinăria din Bistriţa, pe urmă a plecat în Spania, America, s-a prostituat şi acolo. Cereţi studiile acestei Cârcu, la 31 de ani are nouă clase, că a fost exmatriculată de la liceu pentru prostituţie”, spunea, la vremea respectivă, Vadim.

Sursa: stiripesurse.ro