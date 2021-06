Fost chelner și vânzător de telefoane, NUMIT vicepreședinte ANAF, la 37 de ani. Decizia, publicată în Monitorul Oficial

Un consultant pentru IMM-uri în vârstă de 37 de ani a fost numit vicepreședinte ANAF, arată o decizie publicată în Monitorul Oficial.

Economedia a scris anterior că USR l-a propus pentru conducerea ANAF pe Sămărtinean, un vânzător de telefoane care nu are experiență administrativă, care a urmat un doctorat fără să-și susțină teza, iar la „skills” dobândite educațional bifează „analiza faptelor și înțelegerea lumii”.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Emil Sămărtinean se numește în funcția de președinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală”, potrivit deciziei publicate miercuri, 2 iunie, în Monitorul Oficial, semnate de premierul Florin Cîțu.

Propunerea lui Sămărtinean pentru această funcție la ANAF a venit din partea Biroului Național al USR.

Potrivit CV-ului obținut de Economedia, Emil Sămărtinean a intrat direct în piața muncii, în 2005, ca funcționar bancar la Banca Transilvania, unde a stat până în 2006.

În 2008 a început să lucreze ca ospătar și organizare evenimente la Athenee Palace Hilton (până în 2011).

A absolvit facultatea la 25 de ani, după ce a obținut diploma de licență în științe politice la Facultatea de Științe Politice din Cluj-Napoca în 2009. Ulterior, a urmat un masterat în Administrarea Afacerilor la Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice București (2011). În plus, el a finalizat studiile doctorale din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale ASE, fără susținerea publică a tezei.

În perioada 2011-2016 a fost întâi agent vânzări, apoi customer support manager la Orange.

În perioada 2011-2013 a fost asistent universitar – doctorand la Academia de Studii Economice București, în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, predând materii precum organizații internaționale, economie europeană, finanțe corporative.

În prezent, Sămărtinean este director general al firmei de consultanță Greenwald Consulting SRL, după ce anterior a fost administrator al acestei firme și al companiei Smart Hightech Powerhouse SRL.

În CV Emil Sămărtinean afirmă că este „Manager Executiv cu peste 6 ani de experiență în gestionarea conducerii organizaționale în domeniul administrării afacerilor. Antreprenor: IT & Consultanță de investiții a capitalului privat sau fonduri europene pentru IMM-uri”.

În noiembrie, el a candidat din partea USR-PLUS pentru Camera Deputaților.

De remarcat și secțiunea „Skills” din CV-ul lui Sămărtinean, unde acesta subliniază că are „skills” native „leadership, talent oratoric, privirea de ansamblu și abordarea rațională a lucrurilor, asumarea deciziilor”, în timp ce „skills” dobândite educațional sunt „gândirea critică, înțelegerea științelor politice și a economiei. Analiza faptelor și înțelegerea lumii”. Ca hobby-ul, el notează colecționarea artei (în special tablouri) și ceasuri, documentare istorice și filme și geopolitică.

Contactat la acea vreme de Economedia, Emil Sămărtinean a confirmat propunerea sa ca vicepreședinte ANAF. „Propunerea ca eu să fiu vicepreședinte ANAF a venit din partea Biroului Național al USR care a făcut numirea în urma analizei candidaturii mele interne, unde am răspuns apelului inițiat de partid pentru ocuparea funcțiilor de demnitate publică, lansat după ce USR a câștigat alegerile și a format guvernul. În urma procesului de selecție internă am fost desemnat cel mai bun candidat pentru această funcție. Interviurile specializate pentru desemnare au fost individuale, fiecare candidat în parte susținând un interviu cu colegii din conducerea centrală a partidului”, a declarat Sămărtinean, pentru Economedia.

Întrebat ce îl califică pentru funcția de vicepreședinte al ANAF, Sămărtinean a spus: „În primul rând, sunt un consultant de business, absolvent ASE – Facultatea de Management, specializarea – Administrarea Afacerilor. De asemenea sunt licențiat în științe politice și am finalizat cursurile unui doctorat în economie și afaceri internaționale tot în cadrul ASE, dar fără să susțin teza de doctorat, adică sunt doctorand. Din punct de vedere experiență profesională, competențele pe care le am sunt manageriale, operaționale și pot să exercit cu responsabilitate și eficiență funcția de vicepreședinte ANAF. În prezent sunt director general în cadrul Greenwald & Co, care este un brand de consultanță pentru IMM-uri cu proiecte de consultanță de investiții atât cu capital privat, cât și prin fonduri europene sau guvernamentale, dar experiența mea profesională este mai largă de atât, lucrând succesiv pentru încă două mari corporații multinaționale, una din industria telecomunicațiilor (Orange) și una din domeniul financiar bancar (Banca Transilvania). Precizez că anterior acestei propuneri nu am mai lucrat în cadrul vreunei instituții publice din România, însă personal m-am pregătit pentru a prelua tipul acesta de responsabilități guvernamentale, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere profesional”.

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, ulterior, că nu există niciun element pentru care Emil Sămărtinean să nu fie îndreptăţit pentru poziţia de vicepreşedinte al ANAF, susţinând că acesta este atacat prin presă de unii colegi. „Este un om care are experienţă în domeniul economic. Am văzut acele atacuri din presă, din punctul meu de vedere, total surprinzătoare. El s-a prezentat în faţa Biroului Naţional, a convins toţi membrii Biroului Naţional. Nu a avut nimeni intern vreo obiecţiune. Este un atac de presă. Te implici în politică, păţeşti. Cam asta e realitatea şi în cazul acelui coleg”, a spus Barna, la Parlament.