Florin Roman pornește „la atac” împotriva pensiilor speciale! „ Ar trebui să discutăm despre educație SPECIALĂ. Economie SPECIALĂ”

Florin Roman, deputatul de Alba din partea Partidului Național Liberal, a subliniat, în cursul zilei de 15 ianuarie, printr-un mesaj postat pe pagina sa personală din mediul online, importanța eliminării pensiilor speciale de care mulți bugetari beneficiază, care ajung la sume importante de bani.

„Pun astăzi punctul pe „i” și spun atât:

Pensiile speciale SFIDEAZĂ viața românului de rând!

Vorbim despre pensii speciale în țara care își trimite la culcare zilnic peste 150.000 de copii flămânzi?!

Vorbim despre pensii speciale în țara unde peste un sfert din populație încă are toaleta în curte?!

Și pot enumera multe alte neajunsuri, care arată că noțiunea de “pensie specială”, în actualul context, nu doar că reprezintă o sfidare, reprezintă apogeul lipsei de bun simț, deci da, în traducere, reprezintă apogeul nesimțirii.

Ar trebui să discutăm despre educație SPECIALĂ, economie SPECIALĂ, sănătate SPECIALĂ…și câte și mai câte.

Încă din data de 27 mai 2020 am depus la Camera Deputaților propunerea legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor capitolului XI din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x nr. 322/2020).

Fac această precizare pentru că am observat faptul că mulți DEFILEAZĂ în ultima vreme cu această inițiativă.

Haideți să ne batem în fapte, nu în vorbe (că de gargară s-au saturat românii) și să ne gândim la oameni și nu la interesele personale sau de grup!

În consecință, în calitate de deputat, îl rog pe domnul Președinte al Camerei Deputaților, public, să ne cheme pentru a da votul în plen. Susțineați acest proiect când erați prim-ministru!

Trebuie să scăpăm de aceastaă SFIDARE, cum trebuie să scăpăm de multe altele.

Acum avem majoritate!

Trebuie doar voință și un vot în plen!”, a scris deputatul Florin Roman, pe pagina sa de socializare din mediul online.