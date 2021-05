Fântâna din Piața Cetății transformată în pubelă de gunoi. Primarul dispune acțiune de curățare ca urmare a unui articol ZiarulUnirea.ro

Lipsa de educație a unor persoane a transformat unul dintre reperele turistice din Cetatea Alba Iulia într-o ghenă de gunoi.

Chiar dacă în proximitate există coșuri de gunoi anumite persoane dau dovadă de lipsă de civilizație și aruncă deșeuri în fântâna din Piața Cetății. În urma articolului precedent publicat de ZiarulUnirea.ro referitor la această problemă, Primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa a dispus o acțiune de curătare a obiectivului turistic.

Gabriel Pleșa : „Este adevărat că este o fântână ornamentală, dar este regretabil ceea ce se întâmplă fiindcă în zonă sunt zeci de coșuri de gunoi. Mă rog, turiști, cetățeni, cei care aruncă deșeuri acolo. Am aflat, sincer, din presă, eu nu am știut că există deșeuri acolo. Am dat dispoziție ca să se ridice tot ce este acolo și să sperăm că vom avea măsuri pentru cei care fac acest lucru. O să montăm categoric și camere de supraveghere, mai ales în Piața Cetății, este imperios necesar.” – declară Primarul Municipiului Alba Iulia.