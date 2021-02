Explicațiile ciudate ale unui medic prins de polițiștii din Alba cu alcoolemie de 0.03 la volan: Cum vrea să-și păstreze permisul

Un medic, depistat de poliţiştii din Aiud la volan, cu o alcoolemie de 0,03 la mie încearcă în justiţie să obţină anularea amenzii şi a deciziei de suspendare a dreptului de a mai conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile.

Judecătoria Aiud i-a respins plângerea, dar a contestat decizia la Tribunalul Alba. Şoferul (Z. C.), de profesie medic anestezist, a fost oprit de un echipaj de poliţie rutieră, pe raza municipiului Aiud, pe data de 29 august 2020, la ora 7.00. I-a fost pus aparatul etilotest care a arătat o valoare de 0,03 mg/1000.

Deşi i-a spus agentului constatator că nu a consumat băuturi alcoolice, şoferul s-a ales cu o amendă de 1.305 lei şi cu suspendarea permisului pe o perioadă de trei luni.

„A relatat că a fost cazat la o pensiune din Aiud în seara zilei de 28.08.2020, în contextul in care este membru al Asociaţiei de Vânătoare şi Pescuit Sportiv (…) şi în dimineaţa zilei de 29.08.2020 se îndrepta pentru efectuarea activităţilor specifice. A subliniat că nu a consumat deloc băuturi alcoolice şi posibil concentraţia de alcool depistata de aparatul etilotest să fi fost determinata de un concurs de împrejurări, respectiv de faptul că în seara zilei de 28.09.2020, a consumat fructe, care posibil prin fermentaţie sa fi determinat rezultatul indicat de etilotest”, se precizează în hotărârea Judecătoriei Aiud.

Şoferul a mai susţinut că este medic anestezist si obişnuieşte să folosească dezinfectantul pe baza de alcool, pe care l-a şi utilizat înainte să ia contact cu dispozitivul de măsurare a alcoolemiei. ”Există o disproporţie vădită între gravitatea sancţiunii şi gradul de pericol social în concret al faptei contravenţionale, faţă de concentraţia de alcool indicată”, a completat petentul.

Magistratul de la Judecătoria Aiud nu i-a dat dreptate acestuia. ”Chiar dacă petentul susţine că nu a consumat alcool, acesta nu a solicitat recoltare de probe de sânge, astfel că şi-a asumat rezultatul aparatului etilotest, cuprins în testul care este semnat de către acesta, fără a avea comentarii de făcut. Mai mult, în cuprinsul procesului verbal de contravenţie este menţionat faptul că a consumat băuturi alcoolice în ultimele 24 de ore, menţiune care vine în contradicţie cu apărările formulate prin plângerea contravenţională formulată. Tocmai prin prisma profesiei sale, petentul avea posibilitatea şi cunoştinţele necesare pentru a solicita recoltarea de probe de sânge în vederea probării apărărilor sale”, se susţine în motivarea hotărârii.

Judecătorul a mai susţinut că profesia petentului nu poate reprezenta un element favorabil pentru înlăturarea sancţiunii complementare aplicate

„Instanţa apreciază că fapta acestuia prezintă un grad ridicat de pericol social, întrucât conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice poate diminua capacitatea de reacţie a conducătorului auto. Or, tocmai profesia acestuia trebuia să îl conştientizeze şi să fie precaut în ceea ce priveşte momentul consumului băuturilor alcoolice şi cel în care urma să pornească la drum în calitate de conducător auto. Apărarea referitoare la faptul că lipsa permisului de conducere l-ar împiedica să îşi exercite corespunzător profesia, urmează a fi înlăturată întrucât acesta are posibilitatea de a găsi metode alternative care să îi permită deplasarea la serviciu, cu atât mai mult cu cât acesta se află în aceeaşi localitate”, se mai susţine în hotărâre.

Judecătorul mai afirmă că acesta a beneficiat deja de clemenţa organului constatator, primind sancţiunea avertismentului pentru fapta de a nu deţine asupra sa permisul de conducere, faptă care impunea o amendă suplimentară de 870 lei, echivalentul a minim 6 puncte amendă. Plângerea acestuia va fi analizată de Tribunalul Alba în 17 martie 2021, când va fi audiat şi un martor propus de el.