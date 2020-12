Ex-uniristul Sebastian Culda iernează cu SCM Zalău în fotoliul de lider | Atacantul originar din Alba, posibil adversar pentru CSO Cugir la barajul de promovare în Liga a 2-a

Sebastian Culda, atacantul în vârstă de 24 de ani originar din Alba Iulia, iernează cu SCM Zalău în fotoliul de lider al Seriei a 10-a din Liga a 3-a.

Gruparea din Sălaj este foarte posibil să apară în fața echipei CS Cugir într-unul dintre cele două baraje de promovare în Liga a 2-a, programate în primăvara anului viitor. FRF a decis ca accederea în eșalonul superior să se facă sub forma unor dueluri încrucișate între reprezentantele a două serii, în cazul nostru fiind vorba despre primele două clasate din Seria a 9-a (Unirea Dej – 25 p, CSO Cugir – 23 p, Avântul Reghin – 19 puncte, pe treapta a treia a podiumului) și Seria a 10-a (SCM Zalău – 24 puncte, Minaur Baia Mare – 20 p, locul al treilea CSO Oradea – 17 p).

SZM Zalău (24 de puncte) este una dintre cele șase formații ce activează pe a treia scenă fotbalistică care nu au cunoscut gustul eșecului în cele 10 runde disputate, alături de CS Afumați (Seria a 3-a, 28 de puncte), CSA Steaua (Seria a 4-a, 26 de puncte), Corona Brașov (antrenor Călin Modovan, Seria a 5-a, 26 de puncte), Viitorul Șelimbăr (Seria a 7-a, 28 de puncte) și Crișul Chișinău Criș (Seria a 8-a, 28 de puncte).

“Mă simt excelent la Zalău, îmi merge bine, m-am acomodat rapid. Deja, sunt printre cei mai vechi jucători din lot, petrecând aici un an și jumătate. Suntem pe prima poziție, nu am pierdut niciun meci, este clar că obiectivul este să promovăm în Liga a 2-a, caz în care mi-aș dori să rămân”, a spus Culda.

*Vândut de Unirea Alba Iulia la Astra Giurgiu

Remarcat în “alb-negru”, albaiulianul Sebastian Culda a făcut pasul spre performanță în vara anului 2017, când alături de Căt. Suciu și An. David, coechipierii de la Unirea Alba Iulia, a conchetat cu prim-divizionara Astra Giurgiu. Până la urmă doar el a semnat cu girugiuvenii, iar în primăvara anului viitor a cunoscut botezul Ligii 1, Edward Iordănescu debutându-l în finalul meciului Universitatea Craiova – Astra Giurgiu 1-0. A revenit în 6 luni în Alba, sun comanda lui Mihai Manea, la CS Ocna Mureș, în 2019, după ce anterior jucase la Metaloglobus București (antrenor aiudeanul Bogdan Andone).

*S-a acomodat rapid sub Meseș!

Formația de sub Meseș l-a luat în vara anului 2019, sub formă de împrumut de la Astra Giurgiu (înțelegere prelungită vara trecută), club cu care mai este sub contract până în 2022. Ex-unristul s-a dovedit una dintre cele mai inspirate achiziții, Culda fiind golgheterul echipei zălăuane, cu șase reușite în campionatul anterior, înghețat în primăvară. Și în acest sezon, deși a fost mai mult rezervă, fotbalistul albaiulian a punctat în 4 rânduri, fiind al doilea marcator al liderului, după R. Stanciu – 5 goluri. Sebastian Culda a mai jucat la Europa Alba Iulia şi Mureşul Vinţu de Jos, a participat la diverse acţiuni ale loturilor naţionale, iar în 2015, în Liga a V-a, a marcat de 8 ori într-un singur meci pentru Unirea Alba Iulia!

Din 2017, de când a părăsit gruparea din Cetatea Marii Uniri, nu a reușit să puncteze împotriva conjudețenelor, nici când a îmbrăcat tricoul ocnamureșenilor, nici cu SCM Zalău, dar, cu siguranță va avea o nouă oportunitate în barajul de promovare cu CSO Cugir, ce se prefigurează.

Competiția în Liga a 3-a se va relua cu etapa a 11-a în data de 13 martie 2021 și se va încheia pe 30 aprilie 2021. Barajele de promovare se vor disputa astfel: *runda 1: 8 mai – tur, 15 mai– retur; *runda 2: 22 mai – tur, 29 mai – retur.

foto: www.sportulsalajean.ro