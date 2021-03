Evaluarea Națională 2021 va fi REPROGRAMATĂ după examenul de Bacalaureat: Anunțul ministrului Educației

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei a anunţat, marţi, 23 nartie că examenul de Evaluare Naţională 2021 va fi susținut, cel mai probabil, anul acesta, după examenul de Bacalaureat și nu înainte, cum prevede actuala structură a anului școlar.

„Examenul de Bacalaureat va rămâne la aceleaşi date care au fost deja stabilite, comunicate şi sunt cunoscute. Evaluarea naţională se va muta după examenul de Bacalaureat şi, în acest fel, încercăm să perturbăm cât mai puţin structura anului şcolar şi a anului universitar, pentru că, dacă am decala şi examenul de Bacalaureat, sigur că nu ar mai fi posibilă organizarea admiterii în universităţile româneşti în vară. (…) Foarte probabil este că vom decala Evaluarea naţională şi automat admiterea la liceu cât mai puţin posibil”, a declarat ministrul, la videoconferinţa „Educaţia digitală asimptomatică” , organizată de Fundaţia World Vision România şi Edupedu, anunță AGERPRES.

El a spus că nu sunt motive pentru a mai modifica tematica pentru Evaluarea naţională.

„Atâta vreme cât nu modificăm numărul de săptămâni de şcoală, atâta vreme cât am adaptat deja programa de examen specificului acestui an total atipic, atâta vreme cât deja tematica de examen este anunţată şi elevii se pregătesc în acest fel, nu consider că sunt motive pentru a mai modifica această tematică de examen”, a explicat Cîmpeanu.

Potrivit acestuia, şcolile vor rămâne deschise „cel puţin până la data de 1 aprilie”.

„Am fi într-o situaţie absurdă dacă am avea terase, mall-uri, alte locaţii deschise şi am închide şcolile. Da, dacă localitatea intră în carantină în interesul stării de sănătate al elevilor şi profesorilor şi a stării de sănătate populaţiei generale, trebuie închise şi şcolile doar dacă intră în carantină. (…) Am discutat şi stabilit acest lucru împreună cu Ministerul Sănătăţii. Până când Bucureştiul va intra în carantină, şcolile vor funcţiona exact după acelaşi scenariu roşu. (…)

Avem, de asemenea, posibilitatea de a derula simulările pentru clasa a VIII-a şi a XII-a. (…) Vom încheia aceste simulări şi pentru Bacalaureat şi pentru Evaluarea naţională. (…) Atâta vreme cât Bucureştiul nu intră în carantină, deşi astăzi rata de infectare este 6,22, acel ordin al comandantului acţiunii, vom avea, de asemenea, hotărâre a CNSU în acest sens şi vom avea şi un ordin de ministru comun Educaţie – Sănătate care va permite prezenţa fizică în şcoli până la carantinarea localităţilor. (…) Nu vor fi perturbate simulările care se încheie pe data de 31 martie. Deci, şcolile vor rămâne deschise cel puţin până la data de 1 aprilie”, a afirmat ministrul.

Sursa: stiripesurse.ro