După o căsnicie de 27 de ani BILL GATES și soția sa, Melinda, divorțează

Bill Gates și Melinda s-au cunoscut în anii 1980, când ea a început să lucreze la Microsoft. În anul 1994 aceștia s-au căsătorit, în Hawaii, au împreună trei copii: Jennifer (25 ani), Rory (21) şi Phoebe (18).

”După o îndelungă considerare și multă muncă pentru relația noastră, am luat decizia de a pune capăt căsniciei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili şi am construit o fundaţie ce funcţionează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viaţă sănătoasă şi productivă”, au anunțat cei doi pe rețele Facebook și Twitter.

”Nu mai credem că putem crește împreună în relația de cuplu în următoarea fază a vieților noastre. Cerem spațiu și intimitate pentru familia noastră în timp ce începem această nouă viață”, mai arată comunicatul.

Anul trecut, Bill Gates a renunțat la consiliul Microsoft, deoarece coronavirusul a devenit o forță în întreaga lume. A început să petreacă mai mult timp pe fundația nonprofit Bill și Melinda Gates Foundation alături de Melinda Gates. Cei doi sunt copreședinți și administratori ai fundației.

Bill Gates, cofondator al Microsoft, a declarat luni într-un tweet că el și soția sa, Melinda Gates, se vor despărți după 27 de ani.

Anunțul vine la doi ani după ce Jeff Bezos, CEO Amazon, a spus că el și soția sa, MacKenzie, divorțează. Bill Gates și Jeff Bezos se numără printre cei mai bogați oameni din lume, iar Amazon și Microsoft concurează în domeniul cloud computing.