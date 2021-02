După 28 de ani, Cugirul bate iar la porțile Ligii a 2-a! CSO Cugir, baraj în mai pentru accederea în eșalonul superior

CSO Cugir are șanse majore să susțină în luna mai barajul de promovare în eșalonul secund. Formația condusă de antrenorul jucător Lucian Itu (foto) este cea mai bine plasată dintre conjudețene în ierarhia Seriei a 9-a din Liga a 3-a.

“Roș-albaștrii” au 23 de puncte, două mai puțin decât liderul Unirea Dej, clasându-se pe locul secund, la distanță confortabilă raportat la urmăritoarele Avântul Reghin (locul 3, cu 19 puncte) și Unirea Ungheni (locul 4, cu 17 puncte). Partea a doua a campionatului va debuta în 12 martie cu o deplasare la Ungheni, în derby-ul rundei a 11-a, și se va încheia vineri, 30 aprilie, tot cu un joc extern, la Jucu, cu Sănătatea Cluj.

Gruparea cugireană a promovat ultima dată pe a doua scenă fotbalistică în stagiunea 1989-1990 (acum 31 de ani), rezistând în Divizia B până în 1993 (în urmă cu 28 de ani), ultima accedere a unei echipe din Alba în Liga a 2-a producându-se în 2001, în acest an împlinindu-se două decenii de la realizarea Minaurului Zlatna pregătit de Ștefan Fogoroși. Metalurgistul Cugir (din acest an, pentru o stagiune, va purta denumirea de CSO) este cea mai longevivă divizionară terță din Alba, acesta fiind al 8-lea campionat consecutiv (promovarea, în 2013, la Oradea, după barajul cu Rapid Jibou). Lucrurile sunt clare în privința primăverii fotbalistice. CSO Cugir va ocupa, la finele sezonului, unul dintre primele două locuri, fapt ce-i va permită să susțină barajele de promovare din luna mai, ambele tur-retur, primul în 8 și 15 mai, al doilea în 22 și 29 mai. Oponente vor fi fruntașele din Seria a 10-a, care în acest moment le are pe podium pe SZM Zalău – 24 de puncte, Minaur Baia Mare – 20 de puncte și CAO Oradea – 17 puncte (ultima, la egalitate cu Gloria Bistrița).

În acest context precizăm faptul că sâmbătă, de la ora 11.00, se va disputa al treilea joc de verificare din intersezon, tot în deplasare, cu Măgura Cisnădie (locul 5 în Seria a 7-a), pentru ca miercuri, 24 februarie, să fie prevăzut primul test pe teren propriu, cu Jiul Petroșani (nou-promovată, locul 8 în Seria a 7-a). Precedentele amicale s-au jucat la Deva, 1-2 cu CSM Deva și 4-1 cu CSC Sânmartin, pe teren sintetic.