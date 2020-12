Dumnezeu este alături de cei buni! Portarul Adrian Roman se bucură că Robert, fiul său, a împlinit 16 ani și continuă lupta cu boala! Campania “Împreună pentru Robert” și solidaritatea din lumea fotbalului au dat roade

În urmă cu doi ani, Adrian Roman, pe atunci portarul Olimpiei Aiud, echipă din Liga a 4-a, a trăit momente cumplite, fiind greu încercat de soartă. Vestea, greu de acceptat de un părinte, că Robert, fiul său, de nici 14 ani, a fost diagnosticat cu o boală cumplită, leucemie, a lovit precum un trăznet o familie frumoasă.

Lumea fotbalului din Alba și nu numai s-a mobilizat însă exemplar și a fost alături de Adrian și Alina, sprijinindu-i, financiar și moral, pe cei doi părinți ce nu și-au pierdut speranța. Au fost gesturi extraordinare, acțiuni de suflet, au fost organizate turnee caritabile, la Aiud, Sebeș sau Alba Iulia, au pus umărul într-o formă sau alta Volei Alba Blaj și Consiliul Județean Alba (la Gala Sportului Județean).

Campania “Împreună pentru Robert” a însemnat și un meci cu Mirel Rădoi, Nicolae Stanciu sau Gicu Grozav, ce au jucat fotbal de suflet în Cetatea Marii Uniri, licitându-se și pentru tricourile unor celebrități din sport. Însumând, multe mâini de ajutor,, unele anonime, date lui Robert în lupta lui cu boala.

În 16 decembrie, Robert, puștiul bolnav de leucemie, a împlinit 16 ani. Viața nu îi mai este la fel ca înainte (activitatea școlară o desfășoară la domiciliu, profesorii deplasându-se acasă), dar razele de soare sunt mai numeroase.

Bătălia pentru supraviețuire continuă, sunt și clipe de cumpănă, obstacole ce par de insurmontat, dar Robert și cei apropiați nu cedează!

“ Comparativ cu un an în urmă, lucrurile sunt în regulă în privința sănătății lui Robert. Avem răbdare și nervi tari, nu o să cedăm niciodată! Facem tratament intensiv până în ianuarie, iar apoi trebuie să trecem la o altă fază, cu administrare de pastile. Sunt doi ani de luptă cu boala, facem și recuperare medicală pe bază de kinetoterapie. Au existat și momente dificile în ultimele luni, cu o criză de icter, în august, când am ajuns la ATI, sau o pneumonie interstițială, în noiembrie, dar Dumnezeu ne-a ajutat și am trecut cu bine ”, a dezvăluit Adrian Roman.

La 40 de ani, Adrian Roman a agățat, de curând, ghetele-n cui, după ce a reușit, în vară, promovarea în eșalonul terț, cu CS Ocna Mureș, însă nu s-a despărțit de lumea “sportului rege”, atât de dragă.

A preluat recent, o grupă de copii, generația 2014, la GT Sport Alba Iulia, tocmai pentru a da mai departe, ca antrenor, puțin din ce a primit…