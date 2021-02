Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, infectat cu COVID-19 după ce s-a vaccinat: Care este starea lui

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a anunțat că a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, după ce a făcut vaccinul împotriva Covid-19.

„Da, este adevărat că sunt în carantină. Am făcut un test și a ieșit negativ, iar apoi am făcut un test PCR și am ieșit pozitiv. Practic, am COVID.

Mă simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu`, dar respect regulile. Nu mai știu ce să cred. Eu am făcut și vaccinul… Acum, aștept rezultatele unui alt test, mi-am mai făcut unul, ca să fiu sută la sută sigur… Vom vedea ce va fi”, a declarat Dumitru Dragomir pentru ProSport.

Mitică Dragomir a cerut ajutorul lui Gigi Becali, căruia i-a cerut medicamentele care i-au însănătoțit pe cei care au apelat la el.

Sursa: stiripesurse.ro