DREPT LA REPLICĂ| Gabriel Pleșa: „Respect orice breaslă și chiar am avut încredere atunci când un producător local a ajuns în Senatul României”

Când gura o ia înaintea științei, derapajele actuale te fac să te gândești că, de fapt, cei care pozează în “noii oameni” sunt la fel ca ceilalți; doar îmbrăcămintea, poate, uneori e mai spectaculoasă, în ciuda oricăror trimiteri la tradițiile autentice ale acestui neam.

Vreau doar să îi transmit unuia dintre puținii parlamentari de Alba, care încă patinează în gol, deși sezonul s-a încheiat demult, că separația puterilor în stat este nu doar esența democrației și a unei republici parlamentare, ci inclusiv motivul pentru care distinsa-i înfățișare a primit, temporar, dreptul de a se alătura apelativului de “senator”.

Fără a continua seria remarcilor care, pe mine personal, nu mă caracterizează, vreau să îi aduc la cunoștință distinsului politician faptul că primarul Municipiului Alba Iulia nu face parte din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și, pe cale de consecință, nu poate lua nicio decizie în sensul suspendării restricțiilor la nivelul Municipiului Alba Iulia.

Eu, în calitatea mea de primar, am transmis aproape zilnic îngrijorările mele conducătorilor acestui județ și nu voi sta cu mâinile în sân, nicio zi, până când Alba Iulia nu va avea ceea ce merită cu adevărat. Dar, dintr-o funcție de înaltă demnitate publică, să nu faci diferența dintre legalitate și vulgaritate, poate fi foarte grav pentru oricine.

Că am susținut mereu deschiderea HORECA și relaxarea măsurilor în Alba Iulia, fără a trece limitele legale sau a face presiuni, fie ele și numai mediatice, cred că nu mai este un secret pentru nimeni. Am fost singura persoană din administrație care a participat la toate întâlnirile cerute de către reprezentanții HORECA, fiindcă le înțeleg problemele și nu aș vrea, în niciun moment, să trec prin ce au trecut ei în ultimul an. Și eu îmi doresc viața de dinainte de pandemie, la fel ca toți locuitorii acestei comunități.

Respect orice breaslă și chiar am avut încredere atunci când un producător local a ajuns în Senatul României. Probabil mulți au sperat că vom avea, poate, mai multă pâine. Cu tristețe constat că a ales să dea mai mult circ… Și nici măcar unul de bună calitate… Indiferent câte paie ar încerca să arunce pe foc!