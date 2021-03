Dotări noi pentru SVSU Albac: Licitația în valoare de peste 190.000 de lei, lansată în SEAP

SVSU Albac va beneficia de dotări noi, precum un utilaj de intervenție, scule și dispozitive de intervenție, dar și echipamente SVSU.

Primăria Albac a lansat marți, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru „Achiziție dotări S.V.S.U. comuna Albac, Județul ALBA” Lotul 1- Dotări utilaj intervenție SVSU, Lotul 2 -Scule, dispozitive intervenție SVSU, Lotul 3 -Echipamente intervenție SVSU. Valoarea totală estimată a investiției este de 193.871,02 lei, fără TVA.

Investiția are ca obiectiv principal impactul pozitiv asupra zonei, avand in vedere faptul ca autoutilitară va fi utilizata pentru dotarea biroului de utilități publice, asistenta socială și agricultură din comună Horea județul Alba.

Prin realizarea proiectului se urmărește dezvoltarea serviciilor publice oferite locuitorilor comunei Albac cât și investitorilor care vor crea noi locuri de muncă și nu în ultimul rând turiștilor care vizitează comuna.

Necesitatea si oportunitatea realizării investiei sunt susținute de mai multi factori locali. Majoritatea drumurilor din comuna insumand cca 60 Km parțial asfaltate si parțial pietruite necesita intretinere permanentă.

Un element important al lucrărilor de interetinere a drumurilor constituie curatarea șanțurilor apartinatoare, asigurând astfel scurgerea apelor pluviale, aceste șanțuri necesita intertinere permanenta. Aceste șanțuri impreuna cu acostamentele drumurilor trebuie curatate, iar arbuștii si vegetația de pe zona de protecție aferenta drumurilor trebuiesc taiate periodic pentru asigurarea conditiiior optime de vizibilitate pentru siguranța circulației rutiere.

Perioada de iarna in aceasta zona in comparație cu unele parii ale tarii este destul de lunga, cu ninsori abundente, grosimea stratului de zapada putant ajunge in unele ierni si la 1 metru, ceea ce face necesar o deszăpezire permanenta pentru asigurarea circulației pe aceasta perioada a anului.

Primavara prin topirea cantitatilor de zapada șanțurile sunt colmatate deseori, ceea ce necesita intervenția prompta pentru prevenirea spălării drumurilor.

Pe perioada de vara pot aparea ploi torențiale sau perioade ploioase indelungate cu ocazia carora rurile si paraurile ies din curs cauzand pagube serioase pe terenurile invecinate aferente sau chiar in intravilanul localității, astfel ca dotări specifice de intervenție ar putea reduce semnificativ valoarea si dimensiunea pagubelor.

Echipamentele propuse a fi achiziționate prin proiect vor deservi aceste activitati prin mobilizarea si intervenție rapida, putând reduce dimensiunea pagubelor. Toate aceste necesitați aparute la nivelul Comunei Abac susțin oportunitatea achiziționării unor echipamente si dotări specifice de intervenție .

Având in vedere toate aceste argumente, pentru reducerea costurilor legate de activitatile spacifice Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenta, cum sunt deszăpezirea drumurilor comunale, de intervenția si remedierea paugubelor acestora, in caz de necesitate cat mai repede posibil , aceste echipamente si dotări specifice de intervenție pot satisface aceste necesitați.

Proiectul va contribui la imbunatatirea conditiiior de trai, a serviciilor de baza pentru economia si populația rurala si creșterea gradului de accesibilitate si asigurarea fluxurilor de circulație in Comuna Albac, intervenția rapida in caz de necesitate cu costuri mult mai reduse.

Prin realizarea proiectului se urmărește dezvoltarea serviciilor publice oferite locuitorilor comunei Albac cat si investitorilor care vor crea noi locuri de munca si nu in ultimul rând turiștilor care vizitează Comuna Albac.

SVSU este structura aflata in subordinea Consiliului Local Albac, dimensionata in funcție de principalele riscuri generatoare de situații de urgenta, după natura lor astfel:

– inundații provocate de cursurile de apa si torentii din cadrul comunei

– incendii de gospodarii ale populației, operatorilor economici si insitutuiilor

– Incendii la fondul forestier

– alunecări si prăbușiri de teren