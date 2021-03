Despre NOUL BUGET adoptat și pensiile SPECIALE ale parlamentarilor. Beniamin Todosiu ,,Niciodată nu voi accepta să primesc o pensie pe care nu o merit”

Bugetul anului 2021 a fost o problemă intens dezbătută de către parlamentari, care au reușit cu greu să ajungă la un consens. Cu toate acestea, bugetul a fost adoptat de către Parlament la începutul lunii martie, fără niciun amendament, în aceeași formă aprobată de Guvern.

Beniamin Todosiu, invitat la Radio Unirea Fm, a explicat cum stau lucrurile în Parlament și a discutat despre mai multe chestiuni care prezintă interes la ora actuală. Acesta a spus că principalul lui scop în Parlament este acela de a-i reprezenta pe cetățeni, de a fi vocea acestora ,,voi fi aproape de cetățeni și îmi voi folosi toată energia pentru a transmite ce se întâmplă în Parlamentul României, care este activitatea mea politică și cu ce pot ajuta eu județul Alba din postura mea de parlamentar, pentru că sunt parlamentar de Alba în primul rând”.

În ceea ce privește bugetul proaspăt adoptat, el a spus că au fost propuse peste 3500 de amendamente de către colegii săi din PSD și AUR, însă nu înțelege care a fost rațiunea acestora ,,multe dintre amendamente erau bune, erau ok, însă nu înțeleg ce nu a făcut PSD-ul cât a fost la guvernare aceste lucruri, și de ce le solicită acum.”

În opinia lui bugetul este bine construit, fiind gândit de specialiști, și are rolul de a ne ajuta să depășim această perioadă a pandemiei, care a cauzat multe pagube și a afectat toate sectoarele, sectoare pe care își propun să le redreseze din punct de vedere economic.

Amendamentele parlamentarilor coaliției au fost depuse înainte de construirea acestui buget, lucru care a fost benefic pentru județul Alba, deoarece am beneficiat de niște sume de bani care au în buget, și, de asemenea, vom avea și niște proiecte care vor fi finanțate din bugetul de stat (este vorba de Palatul principilor Transilvaniei, care a primit 16 milioane de lei, spitalele de la Abrud și Câmpeni care vor primi câte 500.000 de lei, Podul Minciunilor de la Blaj și Heliportul de la Consiliul Județean.) ,,Aceste amendamente au fost depuse de colegul de coaliție, Florin Roman. Unul dintre acestea s-a regăsit și în amendamentele pe care eu le-am depus- Palatul principilor Transilvaniei.”

Și în ceea ce privește infrastructura, el spune că este convins că anul acesta se va finaliza lotul 2 al autostrăzii Sebeș-Turda, în ciuda zvonurilor care vorbesc despre o ,,relaxare” a lucrărilor ,,eu nu am motive de îngrijorare deoarece am primit asigurări din partea ministrului și a specialiștilor.” Tot în acest an va fi asfaltată o porțiune de cca 10 km din DN 74 și o porțiune din DN 75, dacă se mai găsesc fonduri la rectificare. Nici Nodul de la Cugir nu este neglijat, acesta având în acest an bani pentru proiectare ,,am certitudinea că în următorii ani se vor demara și lucrările, având voință politică din partea PNL și USR-PLUS.”

Despre votul la ”două mâini” din Parlament, un subiect care a fost foarte dezbătut

Întrebat despre gestul colegilor care au votat de două ori, acesta spune că înțelege faptu că aceste ședințe sunt lungi și obositoare, și că fiecare are nevoie să iasă puțin, să ia o gură de aer, să mănânce ceva, însă nu înțelege de ce a fost nevoie ca unii să voteze și în locul celorlalți, deoarece este un drept pe care fiecare ar trebui să și-l exercite personal ,, și eu am mai ieșit, dar nu a trebuit să voteze nimeni în locul meu pentru acele minute cât am lipsit. Nu am înțeles de ce colegii de la PSD și AUR au încercat să facă acest lucru. Sincer nu le-am înțeles logica.” Tocmai din acest motiv, USR-PLUS a depus un proiect de lege prin care se urmarește ,,pedepsirea” celor care acționează în acest mod. Cei care votează de două ori ar putea pierde 80% din indemnizație ,,trebuie să existe niște sancțiuni pentru că nu este normal să votezi în locul colegului tău. Colegul tău este la fel ca tine, parlamentar, care are un mandat clar, care are un vot, iar acel vot trebuie să îl exercite doar el. Nu ai voie să faci așa ceva”.



Pensiile speciale ale parlamentarilor, un alt subiect controversat

Beniamin Todosiu spune că a votat PENTRU eliminare acestor pensii ,,am votat cu mare bucurie pentru eliminarea acestora”. O altă pensie pe care își doresc să o elimine este cea a aleșilor locali, deoarece consideră ca acestea sunt o nedreptate și că ar trebui să se pună accent pe contribuție ,, cei care muncesc o viață întreagă primesc o pensie în urma contributivității, nu văd de ce noi, politicienii, am fi mai speciali. Niciodată nu voi accepta să primesc o pensie pe care nu o merit”.

HoReCa, sectorul care suferă, poate, cel mai mult în urma pandemiei

Cu toate că majoritatea ministerelor au primit mai mulți bani comparativ cu anul trecut ,,investițiile la infrastructură vor fi record anul acesta, iar la sănătate miza este uriașă”, există, în continuarea câteva sectoare ,,nedreptățite”. HoReCa suferă foarte mult în această perioadă, motiv pentru care s-a dorit să fie sprijinit acest sector prin intermediul unei ordonanțe de Guvern (este vorba de un miliard care se va împărți către toate persoanele care aplică, fiecare urmând să primească o sumă de bani.) ,,Nu vrem să creem o inechitate. Dacă va fi nevoie de o suplimentare, există rectificarea bugetară din vară și vom încerca să alocăm mai multe fonduri.”

În opinia lui Beniamin Todosiu, personalul din HoReCa ar trebui să aibă prioritate la vaccinare, deoarece intră în contact cu foarte mulți oameni. El consideră de asemenea că este nedrept ca anumite județe, printre care și județul Alba, să aibă de suferit atât de mult din cauza ,,amenințării” unei posibile carantine, și din cauza acestei imprevizibilități care nu le permite oamenilor să își desfășoare activitatea. Se produc anumite prejudicii dacă nu există o continuitate în muncă ,,suntem pedepsiți pentru că testăm foarte mult”– a mai declarat acesta pentru Radio Unirea Fm.