De ce se merită să investești într-o stație de călcat?

Dacă și tu te regăsești în categoria persoanelor care amână constant călcatul hainelor, probabil ți se pare o corvoadă și o sarcină de care ai prefera să te debarasezi.

Întrucât nu este posibil, de ce să nu alegi o variantă cât mai simplă de a rezolva această sarcină? Probabil ai auzit și tu de popularitatea tot mai ridicată a stațiilor de călcat. În caz că nu știi exact ce diferență există între o stație de călcat și un fier de călcat, aici vei descoperi principalele caracteristici pe care trebuie să le cunoști despre o stație de călcat, precum și o serie de motive pentru care merită să investești în acest mic electrocasnic casnic.

O stație de călcat este, de fapt, un fier de călcat care are atașat un generator extern de aburi. Din acest motiv, puterea ei este mult mai mare față de cea a unui fier de călcat. De regulă, o stație de călcat are dimensiuni destul de mari și are printre componentele ei și un rezervor pentru stocarea apei, precum și un boiler care încălzește apa. Aburul generat, în consecință, ajunge în fierul de călcat prin intermediul unui cablu de alimentare. Momentan, există două tipuri de stații pe care le poți găsi în piață: cu presiune sau fără presiune. Deși cele cu presiune sunt mai performante, și o stație de călcat fără presiune te poate ajuta extrem de mult, la un preț mai accesibil.

De ce merită să investești într-o stație de călcat?

• Datorită cantității generoase de aburi externalizate, cu o stație de călcat vei călca toate hainele tale într-un timp mult mai scurt! în plus, ținutele tale vor arăta impecabil întrucât aburii vor pătrunde în profunzimea țesăturilor iar acestea, în final, nu vor mai avea deloc cute;

• Poți să calci hainele chiar și atunci când acestea sunt pe umeraș: în special în cazul sacourilor și rochiilor, piese mai greu de călcat în mod obișnuit! Cu o stație de călcat rezultatele obținute vor fi mult mai satisfăcătoare decât în cazul unui fier de călcat.

• Poți să calci mult mai rapid foarte multe ținute: dacă sarcina călcatului îți provoacă dureri de cap sau dacă ai un volum mare de haine de călcat în mod constant, cu o stație de călcat vei rezolva rapid această sarcină.

• Deoarece o stație de călcat are un rezervor de apă de mare capacitate, nu va trebui să faci întreruperi constante pentru realimentare! Acest aspect contribuie, de asemenea, la timpul mai scurt petrecut călcând haine în cazul unei stații, spre deosebire de călcatul cu ajutorul unui fier;

Dacă ți se pare că o stație de călcat te-ar putea ajuta, află și cum trebuie să alegi una, astfel încât investiția ta să fie făcută cât mai inteligent. Principalele caracteristici pe care trebuie să le iei în calcul când alegi o stație de călcat sunt: lungimea cablului și a furtunului de alimentare, materialele de fabricație (oțelul inoxidabil este cel mai bun), presiunea de lucru (pentru o bună performanță a stației de călcat, este indicat să alegi un model cu o presiune de cel puțin 4 bari), indicatoarele de nivel, temperatură și presiune, greutatea și materialul de construcție al talpei. Bineînțeles, și design-ul poate să joace un rol important, însă aici tu trebuie să decizi ce anume îți place cel mai mult.

