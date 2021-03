Dan Barna, după audierea de la DLAF ”Sunt foarte mulțumit că am avut ocazia să clarific”

Vicepremierul Dan Barna a fost chemat la DLAF pentru a fi audiat în dosarul fondurilor europene. La ieșirea din instituție el le-a spus jurnaliștilor că este optimist, arată DCNEWS.ro.

Audiat la DLAF, vicepremierul Dan Barna a spus că aștepta acest moment de când au apărut știrile în campania electorală. Liderul USR PLUS, audiat ”câteva zeci de minute, undeva la 30-40 de minute”, afirmă că ”au fost întrebări destul de banale, legate de trei formulare de participanți la proiect, dacă semnătura de acolo era a mea sau nu. Era semnătura mea, nu a fost nicio problemă acolo. Am clarificat de ce nu eram într-o situație de conflict de interese în ceea ce însemnau angajații de la acea croitorie de la Sibiu, unde a fost și sora mea printre angajați. Acestea au fost cele două teme abordate, un dialog simplu, sunt foarte mulțumit că am avut ocazia să clarific și sunt optimist că vom ajunge, într-un termen scurt, și nu vom aștepta încă doi ani, să închidem această poveste pentru care am consumat extrem de multă energie și eu, și colegii mei din USR PLUS”.

Liderul USR a mai spus că ”n-a fost nicio concluzie, inspectorii DLAF au notat ce am spus, s-au declarat mulțumiți, au spus că n-au niciun fel de problemă, lucrurile sunt clare”.

Asociația fondată de sora președintelui USR, Dan Barna, Gabriela Raluca Popa, se află oficial în insolvență după ce Tribunalul Sibiu a admis cererea formulată în vederea recunoașterii falimentului.

Ce anchetează DLAF

Asociația Hermannstadt Design Sibiu, fondată de sora lui Dan Barna, a beneficiat de finanțare din fonduri europene prin intermediul companiei deținute la acel moment de Dan Barna, care ar fi obținut aceste fonduri dintr-un contract tematic cu Consiliul Județean Alba, conform informațiilor care circulă în presă. Concret, în 2014, Comisia Europeană a alocat 100 de milioane de euro, prin POSDRU, pentru afaceri sociale. Se viza crearea de structuri antreprenoriale care să integreze în comunitate persoane vulnerabile. Atunci, grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, firma lui Dan Barna și a lui Dragoș Jaliu, a preluat patru astfel de obiective, fondurile fiind asigurate prin Consiliul Județean Alba. Acesta ar fi circuitul prin care a beneficiat Asociația Hermannstadt Design Sibiu de finanțare. Din 5 noiembrie 2020, asociația figurează în insolvență.

sursa: dcnews.ro