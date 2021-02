Cum va fi VREMEA până în 14 februarie 2021, în Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 2 săptămâni

Luna februarie a debutat cu vreme caldă în majoritatea regiunilor, anormală pentru această dată, însă din a doua săptămână frigul pune, din nou, stăpânire pe România, se arată în prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă până pe 14 februarie.

Maxime de 13 grade în Transilvania

Până în data de 5 februarie vremea se va încălzi, iar temperaturile vor fi în creştere. Media maximelor va urca de la 4…5 grade, până la 10…13 grade, iar a minimelor de la -1…0 grade, până spre 3…4 grade. În intervalul următor se va răci treptat, astfel că, după data de 10 februarie, media temperaturilor maxime va coborî spre 2…3 grade, iar a minimelor până la -9…-8 grade.

Trecător vor fi precipitaţii în general slabe cantitativ, izolat până în data de 5…6 februarie, apoi pe arii mai extinse.

Ger la munte

Media temperaturilor maxime va fi pozitivă în prima săptămână, cu valori de până la 5…6 grade, apoi va deveni negativă, iar în ultimele zile va fi cuprinsă în general între -6 şi -3 grade. Media minimelor termice se va menţine sub zero grade, iar cel mai frig va fi spre sfârşitul celei de a doua săptămâni când aceasta va scădea sub -10 grade. Temporar vor fi precipitaţii aproape în fiecare zi.