Cum se vor testa elevii înainte să ajungă în bănci. Declarațiile Secretarului de Stat din Ministerul Educației

Autoritățile iau în calcul deschiderea școlilor în 8 februarie și au anunțat o serie de măsuri, astfel ca revenirea copiilor în bănci să nu devină un risc pentru sănătatea lor.

Dacă un elev dintr-o clasă este depistat pozitiv, atunci toți colegii săi vor fi testați, a anunțat ministrul Sănătății. Iar Dascălii și personalul din școli sunt incluși în etapa a doua a campaniei de vaccinare anti Covid-19.

Your browser does not support the video tag.

„Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacţi. La persoanele simptomatice, senzitivitatea scade mult. Testarea se va face doar celor cu simptome sau contacţilor direcţi.” a explicat medicul epidemiolog Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, pentru ProTV.

Unde şi de către cine se va face testarea în şcoli

„Cel mai corect este ca testarea să se facă în cabinetul şcolii, pentru că e un test care poate să aibă un poteţial de risc. Procedura nu este complicată. E foarte important ce facem apoi cu informaţia. O parte din teste sunt în ţară, au fost distribuite de IGSU. Urmează să avem o centralizare a celor rămase şi cel mai important e să avem şi teste suplimentare. Testarea va fi făcută, în principiu, de personalul medical angajat al şcolilor”, a mai explicat Andreea Moldovan.

Începând de săptămâna viitoare se vor organiza comunicări online cu cadrele didactice, în vederea unei comunicări corecte.

Cum se înscriu angajaţii din învăţământ în etapa a doua de vaccinare

„Înscrierea la etapa a doua de vaccinare se va face tot prin locul de muncă, nu individual. Rugăm la răbdare, e greu de gestionat un astfel de volum de oameni. Fiecare director trebuie să înscrie angajaţii instituţiei de învăţământ pe care o conduce”, a mai precizat Andreea Moldovan la ProTv.

Sursa: g4media.ro