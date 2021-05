Cosmina Mariș CANDIDEAZĂ pentru postul de subprefect al județului Alba: „De aproape 15 ani, lucrez într-o lume a bărbaților”

Sunt Cosmina Mariș. Sunt femeie, sunt mamă și sunt un om nou în politică. De astăzi, sunt și vocea puternică, care va vorbi direct și corect despre USR PLUS și despre valorile care ar trebui să ghideze această nouă forță politică. De astăzi, sunt omul care va lupta pentru drepturi egale, competiție corectă și meritocrație în USR PLUS Alba.

După cum cred că știți, m-am înscris, de mult timp, în competiția internă din USR PLUS pentru postul de subprefect al județului Alba. Am ajuns, de fiecare dată, pe lista scurtă, după votul colegilor mei, iar mulți dintre ei au avut încredere în profesionalismul meu. Am pierdut mereu nominalizarea și încep să cred că mă regăseam pe acea listă pentru că dădeam bine în simularea egalității de șanse. Din păcate, puțini dintre colegii mei bărbați au avut răbdarea și interesul să îmi analizeze dosarul profesional, dar mai ales să îmi citească CV-ul.

Acum, candidez din nou pentru funcția de subprefect de Alba. Nu candidez din orgoliu, ci pentru principiile și valorile care i-au determinat pe mulți români să creadă în USR și în PLUS. Pentru aceste valori, eu și alți oameni noi am făcut pasul spre politică, sperând că vom schimba în bine comunitățile în care locuim, că vom învinge metehnele sistemului, dar mai ales că vom putea dezvolta un nou mod de a face politică în România. Am sperat și sper că putem face politică promovând bunul-simț, corectitudinea, meritocrația interesul comunității și al cetățenilor.

USR PLUS a greșit nominalizând persoane care nu reprezintă valorile pentru care noi luptăm. Pentru acest lucru presa și opinia publică ne-a taxat pe bună dreptate. În rândul colegilor și simpatizanților noștri s-a instalat dezamăgirea și neîncredere. Îmi asum și eu aceste greșeli, dar mai ales îmi asum faptul că nu am reacționat și nu am vorbit mai repede. Îmi asum greșeala de a nu lupta cu toate forțele pentru principiile și valorile în care cred și care sper că sunt în continuare cele care ghidează USR PLUS.

Candidez pentru funcția de subprefect pentru că știu că pot îndeplini cu onoare și profesionalism această funcție de demnitate publică. Candidez pentru că știu că am pregătirea și experiența necesară, dar, mai ales, candidez pentru a reclădi încrederea cetățenilor în funcția publică și în oamenii care ocupă funcții publice. Noul subprefect trebuie să fie un om cu studii juridice și cu experiență în administrație sau în instituții publice.

Am strigat în stradă de multe ori „Fără penali în funcții publice”, dar poate era nevoie ca la acest slogan să adăugăm și „Fără neprofesioniști în funcții publice”. Nu este însă târziu să începem să respectăm funcția publică și să susținem în funcții de demnitate publică omul potrivit la locul potrivit. Iar potrivitul acesta trebuie să însemne profesionalism, nu potriveală politică sau interese.

De aproape 15 ani, lucrez într-o lume a bărbaților, într-o structură a Ministerului Afacerilor Interne, unde prin profesionalism, onoare și bun simț, m-am făcut respectată și apreciată. Am reușit acest lucru pentru că, de fiecare dată, colegii și colaboratorii mei mi-au acordat șanse reale și mi-au evaluat pregătirea și competențele profesionale, nu faptul că sunt femeie. Cu atât mai puțin, nu voi accepta niciodată ca în politică, pentru interese sau metehne vechi, dar împrumutate de oameni noi, să plec capul și să accept lipsa de respect. Nu voi accepta ca eu sau colegele mele să fim folosite doar că dăm bine pe liste, dar să nu avem un cuvânt serios de spus. Nu voi accepta să nu avem dreptul la competiții interne corecte bazate pe meritocrație.

Voi încheia mesajul meu cu un apel public către conducerea națională a USR PLUS și către cei doi copreședinți, Dan Barna și Dacian Cioloș: vă rog să începeți să reconstruiți încrederea în USR PLUS susținând competiția internă corectă în partid, meritocrația, profesionalismul, principiile și valorile democratice autentice. Vă rog să îi acordați Cosminei Mariș, femeie și om nou în politică, șansa de a participa la o competiție corectă și de a fi evaluată pe baza competențelor și pregătii profesionale. Vă rog să acordați seriozitate alegerii noului subprefect de Alba, funcție care, din păcate, a fost decredibilizată în ultima perioadă din cauza greșelilor noastre politice. Am încredere că valorile care ne-au unit, atât în PLUS, cât și în USR, sunt reale și vă asigur că eu voi fi mereu unul dintre oamenii care va lupta pentru respectarea lor.

Cu respect pentru valorile și principiile USR PLUS,

Cosmina Mariș

Membru USR PLUS și om nou în politică

Cosmina Mariș

Cine este Cosmina Mariș?

Cosmina Mariș este un om nou în politică, membru al PLUS Alba. Este născută în Alba Iulia, este căsătorit și are un băiețel, în vârstă de 7 ani.

Studiile liceale le-a absolvit la profil uman, secția engleză-franceză, în cadrul Grupului Școlar ,,Dorin Pavel” din Alba Iulia.

Cosmina Mariș este licențiată în Drept și în Asistență Socială, studii completate cu un master în ,,Managementul serviciilor publice” și un curs post-universitar privind abuzurile și exploatarea copilului. În decursul timpului, Cosmina și-a dezvoltat competențele prin cursuri de specializare în țară și în străinătate, participând chiar și la un stagiu de pregătire organizat de Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii (2007).

În prezent, Cosmina Mariș este inspector în cadrul Agenției Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia, având o experiență de aproape 15 ani într-o structură din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.