Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Întregalde

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Întregalde, judeţul Alba organizat in baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Informaţii concurs:

Tip concurs: Recrutare pe functie publica de conducere in afara Agentiei

Data de sustinere a probei scrise: 28.06.2021, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Întregalde, judeţul Alba, sala de şedinţe a UAT Întregalde, str. Principală, nr. 3

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Suibea Emilia – referent; tel. 0258 / 855.003, fax. 0258/855.003, email: intregalde@ab.e-adm.ro

Data afişării: 25.05.2021, ora 08:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Secretar general al comunei

Descriere post

Clasa: conducere

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: SECRETAR GENERAL UAT

Localizare post

ÎNTREGALDE

Localitate: ÎNTREGALDE

Judeţ: ALBA

Condiţii de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în stiinte juridice, administrative sau stiinte politice;

– absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 5 ani.

In cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Bibliografia / tematica:

1. Constituţia României, republicată

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

7. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

10. O.G.nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.