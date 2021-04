Comunicat de presă: Modernizare şi dotare şcoală gimnazială Roşia de Secaş, corp A şi corp B, str. Principală nr. 282, loc. Roşia de Secaş, jud. Alba

Comunicat de presă

COMUNA ROSIA DE SECAS, cu sediul in Rosia de Secas, Str. Principala nr. 458, judetul Alba, cod postal 517640, România, cod fiscal 4562060, anunță începerea implementării proiectului cu titlul: ”Modernizare şi dotare şcoală gimnazială Roşia de Secaş, corp A şi corp B, str. Principală nr. 282, loc. Roşia de Secaş, jud. Alba”, Cod SMIS proiect: 122351, finanțat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Componenta 1: POR/2017/10/10.1a/7regiuni, Axa prioritara: Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Operatiunea: Cresterea gradului de participare la nivelu educatiei timpurii si învatamantulu obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratie in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 și Organismul intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Obiectivele proiectului: Modernizarea şcoali gimnazială Roşia de Secaş, prin lucrari de reabilitare si dotare, in termen de maxim 24 de luni de la semnarea contractului de finantare. Asigurarea accesibilitatii la procesul educational – şcoalii gimnazială Roşia de Secaş, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati, prin adaptarea infrastructurii si dotarea acesteia corespunzator nevoilor acestora, in termen de maxim 24 de luni de la semnarea contractului de finantare. Sporirea gradului de confort pentru participantii la invatamantul obligatoriu – şcoalii gimnazială Roşia de Secaş localitatea Rosia de Secas, in conditii prietenoase fata de mediu, prin dotari moderne, posibilitatea reciclarii deseurilor, performanta energetica superioara a cladirii şcoalii gimnazială Roşia de Secaş, in termen de maxim 24 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Perioada de implementare a Proiectului este de: 23.12.2020-30.09.2022.

Valoarea totală contractată a proiectului este de 3.103.027,35 lei din care Asistență financiară nerambursabilă contractată este de 2.574.991,75 lei.