Comunicat de presă| Gabriel Pleșa:,,Am încredere că, în ședința de astăzi, consilierii locali vor vota responsabil și în interesul cetățeanului”

Gabriel Pleșa: ,,Am încredere că, în ședința de astăzi, consilierii locali vor vota responsabil și în interesul cetățeanului”

Ședința de astăzi a Consiliului Local este una extrem de importantă. Deciziile luate astăzi vor avea un impact major asupra bugetului local, pentru mulți ani de acum înainte.

Putem face din ziua de astăzi un punct de cotitură, un punct de plecare spre un nou mod de administra bugetul local, eficient și chibzuit. Putem, începând de astăzi, da un semnal clar de reformă, un semnal că ne dorim scăpați de pietrele de moară care atârnă greu de bugetul municipiului nostru, unul și așa mic în raport cu nevoile.

Am încredere în colegii mei și în toți consilierii locali, aleși de către oameni pentru a-i reprezenta și a le susține interesele. Sper ca toți consilierii locali să voteze astăzi cu gândul la cetățean și la nevoia de a elimina orice risipă a banului public. Bugetul local este al tuturor cetățenilor iar eventualele cheltuieli pe care administrația le angajează trebuie să aibă ca scop principal bunăstarea tuturor cetățenilor, în ansamblul lor.

Îmi doresc ca după ziua de astăzi să fie clar pentru toată lumea că Primăria Alba Iulia se află în slujba cetățeanului și că orice cheltuială din bugetul public va fi una făcută în mod transparent, eficient și responsabil, fără să conteze interese politice ori eventuale legături pe care unii agenți economici le au cu oameni din administrație ori mediul politic.

Am speranța că fiecare consilier local va vota astăzi cu gândul la cetățean și la obligația pe care o are față de acesta, nu față de diverși omeni de afaceri care, pentru prea mulți ani de zile, au transformat Primăria Alba Iulia într-o sursă de venit din care se serveau după bunul plac.