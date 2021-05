COMUNICAT DE PRESĂ| Florin Roman, deputat PNL de Alba: 50 de kilometri de covor asfaltic licitat pentru DN 75

17.868.799 lei, fără TVA este suma totala alocată de Regionala Cluj a CNAIR, pentru frezarea și turnarea covorului asfaltic pe DN 75.

Ieri a fost încărcat pe SEAP anunțul privind licitația lucrărilor. Sunt licitate trei loturi pentru ca lucrările sa fie finalizate pana la sfârșitul verii. Calvarul șoferilor care circula pe acest tronson va înceta.

Întârzierea lucrărilor se datorează adoptării bugetului de stat doar in luna martie. Noul covor asfaltic va tranzita localitățile Ocolis, Posaga, Salciua, Baia de Aries, Lupsa și Bistra. Am susținut impreuna cu primarii liberali aceasta finanțare și ne-am ținut de cuvânt.

De altfel, sub guvernarea liberala, in ultimii doi ani, vorbim in total de peste 120 de km de drum national, pe DN 74 și DN 75, adică ce nu s-a făcut in 30 de ani. Iar celor care au politizat aceste eforturi, dar nu au mișcat un deget cât timp au guvernat le spun un singur lucru: fapte, nu povesti, domnilor pesediști!