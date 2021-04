Comunicat de presă: EVRA GAZ SRL anunță lansarea proiectului „Creșterea competitivității Evra Gaz SRL-D prin achiziția de utilaje moderne pentru lucrări de pregătire a terenului”

Comunicat de presă

lansarea implementării proiectului “ CRESTEREA COMPETITIVITATII EVRA GAZ SRL-D PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE MODERNE PENTRU LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI” începând cu data semnării contractului de finanțare 02.04.2021 si pana la data de 31.01.2022

Proiectul “ CRESTEREA COMPETITIVITATII EVRA GAZ SRL-D PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE MODERNE PENTRU LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către EVRA GAZ SRL și are o valoare totală de 1,367,192.13, din care 917,302.73 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Proiectului consta in consolidarea pozitiei pe piata a firmei EVRA GAZ SRL in domeniul lucrariilor de pregatirea terenului. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta imbunatatirea procesului de executie prin utilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de executie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat. În urma realizării acestei investiții societatea va crea 3 locuri de munca.