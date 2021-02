Comunicat de presă| Deputat PNL, Florin Roman: Am deschis un nou birou parlamentar la Blaj

Cum promisiunile din campania electorală trebuie respectate, joi am deschis la Blaj al doilea cabinet parlamentar, după cel de la Alba Iulia, functional încă din luna decembrie. Noul cabinet funcționează la adresa: DR. VASILE SUCIU, NR. 4.

Programul de audiente este: vinerei și sâmbăta de la 10:00 la 12:00. Așadar, ii invit pe locuitorii din zona Blajului și a Tarnavelor la biroul parlamentar pentru analiza și soluționarea petițiilor cetățenești. Mulțumesc celor prezenți, președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, prefectului Nicolae Albu, vicepreședintelui CJ Alba, Marius Hategan, primarului Blajului, Gheorghe Rotar, fostului senator Alexandru Peres, colegilor primari, viceprimari și președinți ai organizațiilor PNL prezenți, de pe Valea Tarnavelor.

Am avut deja primele discuții despre proiectele de dezvoltare ale acestor localitati și despre imbunatatatirea comunicării cu cetatenii. Totodata, am înaintat in acest sfârșit de săptămâna, către președinții Camerei Deputatilor și Senatului, doua solicitări pentru o ședința comuna in care sa fie dezbătute doua proiecte importante: abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor și revocarea doamnei Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului, pe care le-am inițiat încă de anul trecut și care zac in sertarele Parlamentului.