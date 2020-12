Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR – PLUS: Voi reprezenta cu onoare, demnitate și profesionalism județul Alba în Parlamentul României

Dragi cetățeni,

Încrederea și votul dumneavoastră, din 6 decembrie, mă onorează și vă asigur că vă voi reprezenta cu demnitate și profesionalism în Parlamentul României.

A fost o competiție electorală grea, în urma căreia am pornit împreună revoluția bunei guvernări și vom aduce schimbarea pe care românii o așteaptă. Reușita este însă a dumneavoastră, a tuturor celor care ați avut încredere în echipa USR PLUS și în oamenii noi din politica românească. În județul Alba, în ciuda prezenței reduse la vot, am obținut aproape 15.000 de voturi, un număr dublu față de alegerile din 2016 și cu mai bine de 1000 de voturi în plus față de rezultatul de la alegerile locale. Este un rezultat care pe mine și pe colegii mei ne responsabilizează deoarece ne așteaptă o perioadă dificilă, o perioadă în care trebuie să asigurăm stabilitatea politică și economică a României.

Viziunea USR-PLUS este să construim, în sfârșit, o Românie fără hoție. Fără sinecuri și fără privilegii pentru aleși. Fără imunități și fără pensii speciale. Fără atentate la păduri și la mediul înconjurător. O Românie administrată cu competență și cinste.

O Românie dreaptă, modernă și dezvoltată. Bine conectată la Uniunea Europeană dar având un loc și o identitate bine definite în cadrul ei. O Românie care să învețe, alături de cetățenii ei, să se reinventeze după un moment de criză fără precedent pentru generația noastră.

Vom avea 4 ani în care trebuie să demonstrăm că poate fi construită „O Românie fără hoție” și sper că fiecare parlamentar va dezbrăca haina politică și va lucra în interesul oamenilor care l-au votat. Sper că vom renunța la circul politic și ne apucăm serios de lucru, cu respect pentru cetățean, pentru banul public, pentru lege și ordine.

Vreau să îi felicit pe toți cei care au candidat la alegerile parlamentare, iar pe colegii care au primit demnitatea de senator sau deputat îi rog să facem împreună front comun pentru județul Alba.

În Camera Deputaților, voi fi vocea tuturor cetățenilor din județul Alba, iar această voce va fi auzită. Vă asigur că voi reprezenta cu demnitate și onoare locuitorii județului Alba. Voi munci cu seriozitate și profesionalism pentru legi corecte și echitabile pentru toți românii.

Beniamin Todosiu

Deputat USR-PLUS de Alba