COMUNICAT DE PRESĂ| Beniamin Todosiu, deputat USR PLUS: Sebeșul este un exemplu privind încălcarea dreptului cetățenilor la un aer curat

De la tribuna Parlamentului României, am solicitat, miercuri, crearea unei strategii naționale pentru reducerea poluării în zonele urbane, oferind ca exemplu municipiul Sebeș, unde este grav încălcat dreptul cetățenilor de a respira un aer curat.

Vă prezint în continuare conținutul acestei declarații politice:

Municipiul Sebeș se confruntă, de ani de zile, cu o poluarea accentuată, fapt care îngrijorează tot mai mult cetățenii din zonă. Poluarea din Sebeș este o problemă care, de prea mult timp, este ignorată de autoritățile locale și naționale. Oamenii din Sebeș și din zona limitrofă au dreptul să respire un aer curat și să știe cât de grav le poate afecta sănătatea nivelul actual de poluare.

Recent, dragi colegi parlamentari, poluarea a atins cote alarmante și mulți cetățeni mi-au transmis mesaje de îngrijorare privind această problemă. Sebeșul este frecvent campion în topul național al celor mai poluate orașe din România. La sfârșitul lunii ianuarie, în mai multe zile, site-ul calitateaer.ro a indicat gradul 5 de poluare pentru calitatea aerului din Sebeș, respectiv „foarte rău”.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât incidența cazurilor de cancer din județul Alba este în creștere, de la an la an. Astfel, statisticilor oficiale ale autorităților sanitare indică o creștere alarmantă a cazurilor noi de cancer la nivelul județului Alba. Dacă în 2015 incidența era de 1,57 raportat la o mie de locuitori, în 2018, anul în care există ultimele date oficiale prezentate public, situația ajunsese 2,60 de cazuri la 1.000 de persoane. Să nu uităm că în studiile de specialitate, poluarea este un factor care influențează direct creșterea incidenței cazurilor de cancer.

Săptămâna trecută am transmis o întrebare ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Barna Tánczos, privind situația de la Sebeș. Aștept cu interes răspunsul domniei sale și soluțiile pentru reducerea poluării din Sebeș, dar și din alte orașe care se află în această situație.

În anul 2018, a fost organizat un referendum local la Sebeș, iar cetățenii au fost consultați privind achiziționarea din bugetul local a unui laborator mobil de măsurare a calității aerului. Referendumul a fost, din păcate, invalidat din lipsă de cvorum. Societatea civilă și locuitorii Sebeșului au continuat să lupte pentru aer curat și au protestat, în repetate rânduri, cerând măsuri pentru reducerea poluării.

Poluarea face victime, dragi colegi. În Sebeș, în județul Alba, în multe zone din România unde este ignorat dreptul la sănătate al cetățenilor. Ocrotirea sănătății este un drept fundamental garantat de Constituția României și de tratatele europene și internaționale. Pactul Verde European este un angajament serios pentru statele membre ale Uniunii Europene, care cuprinde inclusiv asigurarea unui aer curat pentru toți cetățenii europeni.

Astăzi, de la tribuna Parlamentului României, cer public, în numele locuitorii din Sebeș, din Alba, dar și din alte zone înecate în poluare, să sprijiniți crearea unei strategii naționale pentru reducerea poluării. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are obligația de a crea și de a pune în aplicare o strategie pe termen lung de combatere a poluării, care să asigure respectarea dreptului la sănătate și la un aer curat pentru toți românii.

Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!