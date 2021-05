Comunicat de presă: Aproape 2 000 000 de lei, bani nerambursabili pentru dezvoltarea Zonelor Urbane Marginalizate din Alba Iulia

Comunicat de presă

Programul ,,Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Aproape 2 000 000 de lei, bani nerambursabili pentru dezvoltarea Zonelor Urbane Marginalizate din Alba Iulia

Primăria Alba Iulia si Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Alba Iulia Incluzivă, în parteneriat cu norvegienii de la Barnas Musikkteater dau o nouă șansa și întind o mână de ajutor comunităților marginalizate de romi din Alba Iulia.

Timp de un an și jumătate, prin proiectul ‘’IRIS – INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS’’. Aproape 2000000 de lei, fonduri nerambursabile obținute prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 și Guvernul României, vor fi transformați în valoare adăugată reală pentru comunitatea locală. Beneficiarii acestui proiect sunt 456 de persoane de etnie romă cu domiciliul în Alba Iulia SDL/ZUM care vor beneficia de servicii integrate (educație, sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit) și 74 de specialiști și voluntari implicați în furnizare de servicii persoanelor de etnie romă pentru care partenerul național va organiza cursuri de formare profesională în ocupațiile de animator socio-educativ și de facilitator de dezvoltare comunitară.

„ Vrem sau nu să recunoaștem, în România există decalaje sociale și discrepanțe majore în comunități, mai ales în cele marginalizate, cum e “Lumea Nouă” din Alba Iulia. Partea bună e că noi nu ne consolăm cu constatarea unei stări de fapt, ci facem ceva concret pentru a schimba lucrurile. Proiectul IRIS e doar un exemplu iar GAL Alba Iulia Incluziva un instrument puternic care poate schimbă atât paradigma cât și viețile concetățenilor noștri mai puțin norocoși. Altfel spus, la Alba Iulia nu lăsăm pe nimeni în urmă și facem tot ce depinde de noi să ajutăm pe toata lumea, romi sau romani, deopotrivă” spune Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia.

Despre proiectul IRIS

Proiectul scris, depus și câștigat de Primăria Alba Iulia este finanțat în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, implementat de FRDS și finanțat în cadrul, Apelul nr. 1 ‘’Creșterea incluziunii și abilitatea romilor’’, Aria de program în care se înscrie apelul Aria 7 ‘’ Incluziunea și abilitatea romilor‘’

Obiectivul general al proiectului ‘IRIS’ este ‘’Creșterea incluziunii și abilitatea romilor din teritoriul SDL (teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea mecanismului DLRC – dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității) din municipiul Alba Iulia, prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, alături de îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în acord cu principiile de bază comune privind incluziunea romilor’’.

Valoarea totală a proiectului este de 1.966.006,00 lei – asistență financiară nerambursabilă din fonduri provenite de la Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021 și Guvernul României.

În perioada următoare vor fi derulate acțiuni de recrutare și înregistrare a grupului țintă, precum și a unui număr de minim 50 de voluntari care vor participa la activitățile de proiect în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuit și organizarea de acțiuni de educație non-formală. Totodata, pentru persoanele din grupul țintă al proiectului se furnizează servicii medicale de bază. De asemenea, pe parcursul a 16 luni se va derula o campanie de conștientizare/ sensibilizare pe sectoarele vizate de proiect a unui număr de 500 persoane din grupul țintă. Partenerul norvegian va desfășura activități educaționale și artistice pentru 60 de copii, iar pentru 60 de adulți/ specialiști va organiza un training pentru dobândirea de competențe necesare în vederea replicării de activități muzicale cu copii (schimb de bune practici).

Informații suplimentare pot fi obținute de la sediul Municipiului Alba Iulia din Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6, prin e-mail la adresa irisalbaiulia@gmail.com sau pe site-ul oficial al proiectului: www.irisalbaiulia.ro.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE și/sau Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro si www.frds.ro.

11 mai 2021