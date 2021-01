Comuna Unirea va avea o nouă grădiniță! Licitația pentru cumpărarea de mobilier pentru aceasta, de peste 50 000 de euro, lansată în SEAP

Comuna Unirea se va putea bucura în curând de o nouă grădiniță, dotată cu tot mobilierul necesar educării tinerelor suflete din localitate.

Astfel, potrivit proiectului publicat în Serviciul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), această investiție va crește numărul copiilor ce vor beneficia de servicii educaționale de tip prescolar, acest fapt conducând la creșterea calității vieții populației din mediul rural și la o dezvoltare economică durabilă a zonei țintă.

De asemenea, potrivit aceluiași document, principalele beneficii generate de achiziția de alte dotări pentru grădiniță din comună Unirea sunt

următoarele:

— îmbunătățirea accesului la serviciile publice de baza pentru populația rurală;

— îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zona țintă;

— eliminarea riscurilor ce vizează abandonul școlar;

— creșterea numărului de preșcolari beneficiari ai grădiniței;

— creșterea gradului de mulțumire a populații beneficiare pentru serviciul oferit;

— îmbunătățirea educației copiilor și creșterea gradului de promovare în școli.

Proiectul este estimat la suma de 290 826 lei, iar termenul limită pentru primirea ofertelor este 03.02.2021, la ora 15:00.