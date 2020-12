Cine sunt consilierii locali din Ocna Mureș în mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere

Cinci partide au reprezentanți în noul Consiliu Local Ocna Mureș, în urma alegerilor din septembrie. Chiar dacă PNL deține majoritatea simpă, cu 11 consilieri, la proiectele care necesită două treimi din voturi va avea nevoie de aliați și are la dispoziție 2 de la PSD, 2 de la PMP, unul de la UDMR și unul de la AUR, scrie ocnamuresinfo.ro



Cine sunt și ce averi au consilierii locali din mandatul 2016-2020, puteți afla din rândurile următoare.

Aron Marin (PNL) este fost polițist, pensionar și fost consilier local în mandatul 2016-2020. Are în proprietate, împreună cu soția sa, un teren intravilan de 301 mp și o casă, în Ocna Mureș, cumpărate în 1990 și un apartament în Cluj-Napoca, achiziționat în 2005; mai are două autoturisme – Dacia Logan (an de fabricație 2005) și Dacia Sandero (2016) și 20.000 de euro într-un cont de economii deschis în 2019. Veniturile sale din ultimul an au fost de 117.108 lei, din pensie și 7.139 de lei din indemnizația de consilier local, iar soția sa a încasat 33.835 de lei, din pensie.

Baciu Ioan (PNL) este profesor, fost consilier local și în ultimii 4 ani. Proprietățile trecute pe declarația de avere sunt pe numele soției sale – două terenuri agricole cu suprafață totală de 11.600 mp și o locuință, în Ocna Mureș, moștenite în 2013. Familia mai are un autoturism Dacia Logan (an de fabricație 2006) și nu are conturi de economii sau credite. Consilierul local a avut în ultimul an venituri de 71.008 lei din salariul de la Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” și 7.788 de lei din indemnizația de la CL Ocna Mureș, la care se adaugă veniturile soției – 49.916 lei ca profesor învățământ primar la aceeași școală, 27.266 de lei ca expert instructor la Asociația ASMEA și alocația copilului, de 1.536 de lei.

Cristea Sorin (PNL) este inginer; deține: un teren agricol de 0,05 ha în Uioara de Sus, cumpărat în 2006, iar împreună cu soția sa are o casă (fără a fi precizată localitatea unde este situată), cumpărată în 2006; un autoturism Seat (an de fabricație 2000) și are un credit de 30.000 de euro, contractat în 2006 și scadent în 2026. În ultimele 12 luni a încasat 45.852 de lei de la Salina Ocna Mureș, plus tichete de vacanță în valoare de 2.080 de lei; soția sa a avut venituri de 38.560 de lei din salariul de la Primăria Ocna Mureș și tichete de vacanță în valoare de 1.450 de lei, iar alocația copilului a fost de 1.668 de lei.

Duma Gavrilă (PNL) este tehnician proiectant și administrează o firmă privată. Deține un teren agricol de 0,73 ha în localitatea Unirea, cumpărat în 2007, iar împreună cu soția sa are un apartament în Ocna Mureș, cumpărat în 2002; un autoturism Audi (an de fabricație 2011) și are un credit de 38.600 de franci elvețieni, contractat în 2007 și scadent în 2027. În ultimul an a avut venituri de 16.250 de lei din administrarea firmei și 72.000 de lei ca persoană fizică autorizată, la care se adaugă veniturile soției – 180.000 de lei ca persoană fizică autorizată și alocația copilului – 1.602 lei.

Marele Adrian – Cristian (PNL) este profesor, fost consilier local și în mandatul 2016-2020. Potrivit declarației de avere deține, în Ocna Mureș, un teren agricol de 571 mp și o casă, dobândite în 2015, prin succesiune și mai are două autoturisme – Opel Zafira (an de fabricație 2003) și Toyota Avensis (2013). Nu are conturi de economii sau credite, iar în ultimul an a avut venituri de 54.351 de lei și 12.276 de lei din salariul de profesor la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Alba, respectiv Liceul Teoretic Ocna Mureș și 6.490 de lei din indemnizația de consilier local. Soția sa a încasat 36.905 lei din salariul de inspector la Primăria Unirea, iar alocația copilului a fost de 1.536 de lei.

Mihăiescu Radu – Ciprian (PNL) este inginer și a mai fost consilier local în ultimii 4 ani; deține, împreună cu soția sa, un apartament în Ocna Mureș, cumpărat în 2004 și are un autoturism Skoda (cu an de fabricație 2007). Nu are conturi de economii și nici credite. În ultimele 12 luni a avut venituri de 49.751 de lei din salariul de la SDEE Transilvania Sud și 7.788 de lei din indemnizația de consilier local, la care se adaugă veniturile soției – 25.624 de lei din salariul de referent la Primăria Ocna Mureș și alocația copilului – 1.536 de lei.

Milaciu Gheorghe Victor (PNL) este medic veterinar. Are în proprietate, împreună cu soția sa, un teren intravilan de 1.030 mp în Arieșeni, cumpărat în 2014; un apartament și 3 case (fără a fi precizată localitatea în care sunt situate), cumpărate în anii 2016, 2017, 2018 și 2019 și un apartament în Cluj-Napoca, achiziționat în 2017; un Volkswagen Golf (cu an de fabricație 1998) și un cont de economii, în valoare de 140.000 de lei. Veniturile sale din ultimul an au fost de 28.320 de lei din servicii veterinare, iar soția sa a încasat aceeași sumă.

Nicoară Marcela – Elena (PNL) este economist, administrator financiar și a mai fost consilier local în ultimii 4 ani. Deține, împreună cu soțul său, în Ocna Mureș, un teren intravilan de 1.050 mp cumpărat în 1993 și o casă construită în 1995; trei autoturisme – Opel Astra (an de fabricație 2000), VW Golf 4 (din 2003) și VW Passat (din 2012) și are un credit de 70.000 de lei, contractat în 2011 și scadent în 2023. Veniturile sale din ultimul an au fost: 27.014 lei din salariul de administrator financiar la Școala Gimnazială din Lunca Mureșului; 98.330 de lei ca expert contabil (persoană fizică autorizată) și 7.463 de lei din indemnizația de consilier local. Soțul său a încasat 23.549 de lei din salariul de șofer la Școala Gimnazială din Unirea, iar alocația copilului a fost de 1.002 lei.

Podariu Pavel – Gligor (PNL) este jurist și a fost viceprimar în mandatul 2016-2020. Potrivit declarației de interese, este asociat la 4 firme private. Are în proprietate două terenuri intravilane în Ocna Mureș – unul de 900 mp cumpărat în 2001 și altul de 300 mp, dobândit prin moștenire în 2008; două case, tot în oraș – una cumpărată în 2001 și cealaltă moștenită în 2008; 5 autoturisme – BMW (cu an de fabricație 1989); BMW (din 2011); BMW (din 2011); Mercedes (din 2003); Dacia Duster (din 2012); nu are conturi de economii, însă are un credit de 44.233 de lei, contractat în 2016 și scadent în 2020. Veniturile sale din ultimele 12 luni au fost de 83.655 de lei, din salariul de viceprimar, iar soția sa a încasat 16.184 de lei de la una dintre firmele la care consilierul local este asociat.

Pușcaș Ioan (PNL) este inginer, pensionar; deține un teren intravilan de 50 mp, în Ocna Mureș, moștenit în 2017, un teren agricol de 2.200 mp, în localitatea Căptălani, dobândit prin moștenire în anul 1991; un teren agricol de 6.400 mp, în comuna Luna (județul Cluj), dobândit de soția sa, prin moștenire, în anul 1991; o casă în Ocna Mureș, moștenită în 2017; două autoturisme – Dacia (an de fabricație 1999) și Ford Focus (2002) și economii în bănci în valoare totală de 49.230 de lei, 1.000 de dolari și 2.000 de euro. Veniturile sale au fost, anul trecut, de 45.600 de lei, din pensie, iar soția sa a încasat 34.300 de lei din pensie și încă o sumă de 500 de lei.

Stoica Alin – Sebastian (PNL) este angajat la CFR Marfă. Deține, împreună cu soția sa, un apartament (fără a fi precizată localitatea unde este situat), cumpărat în 1993 și două autoturisme – un Volkswagen (cu an de fabricație 2001) și un alt Volkswagen (din 2002). A avut anul trecut venituri de 27.360 de lei, din salariu, iar soția sa (angajată la Primăria Ocna Mureș) a încasat 23.945 de lei.

Jinaru Ion Daniel (PSD) este inginer. Potrivit declarației de avere nu are în proprietate terenuri, apartament sau casă și are un autoturism Honda (cu an de fabricație 1997). Nu are conturi de economii sau credite, iar veniturile sale din ultimul an au fost de 16.956 de lei, din salariul de la o firmă privată, la care se adaugă salariul soției (angajată la o altă firmă), de 7.424 de lei.

Popa Gheorghe (PSD) este consilier juridic, pensionar. Deține un teren intravilan de 907 mp, dobândit prin succesiune și mai are în proprietate, împreună cu soția sa, un teren cumpărat în 1991 (fără a fi precizată localitatea în care acestea sunt situate); două autoturisme – Dacia 1310 (cu an de fabricație 1998) și Ford Focus (din 2008); nu are conturi de economii sau credite. Veniturile sale din ultimele 12 luni au fost de 13.500 de lei – dintr-un contract de muncă parțial la Salina Ocna Mureș și 33.520 de lei din pensie, iar soția, pensionară, a încasat 31.600 de lei.

Damian Liviu Rareș (PMP) este șef st. rezervă, angajat la Sucursala Regională Căi Ferate Brașov și a mai fost consilier local în ultimii 4 ani. Potrivit declarației de avere, deține un teren intravilan de 500 mp în localitatea Războieni, dobândit prin donație în anul 2005; o casă în aceeași localitate, construită în 2008; două autoturisme – Skoda (cu an de fabricație 2008) și Landrover (din 2006) și un tractor (din 1983). Veniturile sale din ultimul an au fost de 43.279 de lei din salariu, 5.000 de lei subvenție de la APIA și 7.788 de lei indemnizația de consilier local, la care se adaugă veniturile soției (profesor la Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” din Ocna Mureș) – 46.200 de lei și alocația copilului – 1.500 de lei.

Macarie Octavian (PMP) deține o Întreprindere Familială, la care este administrator. Are un apartament în Ocna Mureș, dobândit de la Stat, în 1988 și două autoturisme – Dacia Locan (an de fabricație 2006) și BMW (din 2002). Nu are conturi de economii sau credite, iar potrivit declarației de avere, în ultimul an nu a avut niciun venit.

Kiss Kinga – Ildiko (UDMR) deține împreună cu soțul său o firmă, pe care o și administrează. Familia are în proprietate două terenuri intravilane, în suprafață totală de 1,27 ha în localitatea Heria, cumpărate în 2015 și un teren intravilan în Colțești, de 100 mp, cumpărat în 2019; o casă de vacanță în Heria, cumpărată în 2015 și un apartament în Ocna Mureș, cumpărat în 2016. În bancă are economii de 20.000 de lei, iar veniturile sale din ultimul an au fost de 15.777 de lei din salariul de administrator la firmă. De asemenea, soțul său a încasat, de la aceeași firmă, 3.789 de lei, iar alocația copiilor a însumat 5.400 de lei.

Bartha Andrei – Mugurel (AUR) este angajat la o firmă privată și, potrivit declarației de avere, nu are în proprietate terenuri, apartament sau casă, însă are un autoturism Volkswagen (cu an de fabricație 1996). Nu are conturi de economii sau credite, iar veniturile sale din ultimele 12 luni au fost de 18.000 de lei, din salariu, la care se adaugă aceeași sumă încasată de soția sa (angajată la aceeași firmă) și alocația copiilor – 4.178 de lei.

Ceremonia de constituire a noului Consiliu Local Ocna Mureș a avut loc în 28 octombrie 2020, în sala mare a Casei de Cultură „Ion Sângereanu”. La eveniment au participat ca invitați reprezentantul Prefecturii Alba, Ovidiu Cazacu și președintele CJ Alba, Ion Dumitrel.