Cine sunt consilierii locali din Alba Iulia în mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere

Cu ajutorul votului albaiulienilor, trei partide au reușit să-și trimită în consiliul local al municipiului reprezentanți cu studii, funcții și averi importante, care vor stabili în următorii 4 ani cum se va cheltui bugetul orașului, dar vor avea de luat și hotărâri cu efect de lege la nivel local. Unii dintre cei 21 de aleși au deja la activ mai multe mandate și sunt cunoscuți de cetățeni, alții însă pășesc pentru prima dată în viața administrativă a urbei, iar alegătorii au tot dreptul să afle cine sunt și care este agoniseala lor de o viață, cu care se prezintă la început de mandat.

Paul Voicu (PNL), fost viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia și principalul contracandidat al primarului ales, Gabriel Pleșa, deține 3 suprafețe de teren (pășune, neagricol și fâneață – în total 3.347 mp) în Alba Iulia, cumpărate împreună cu șoția în anii 2007 și 2009; un apartament în municipiu – cumpărat în 2008, iar potrivit declarației de avere înregistrate la depunerea candidaturii, în anul 2019 a vândut un teren intravilan pentru care a încasat 39.500 de euro. Nu are conturi de economii, însă a avut un un credit de 10.000 de lei contractat în anul 2018 și scadent în luna iunie 2020, iar veniturile familiei din ultimul an au fost de 154.480 de lei din salariul de viceprimar și 47.284 de lei din salariul de profesor al doamnei Paul. Reamintim că Voicu Paul, fostul viceprimar cu atribuții de primar, și-a dat demisia din Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Fulea Ioan (PNL) este, de departe, consilierul local cel mai cunoscut și apreciat (nu doar de albaiulieni, ci de toți iubitorii muzicii populare din țară). Deține, împreună cu soția sau cu alte persoane 2 suprafețe de teren agricol (în comunele Meteș și Ighiu – 8.300 mp) și 2 terenuri intravilane (în comuna Chinteni și în Alba Iulia – 1.046 mp), dobândite prin cumpărare sau moștenire în anii 2006, 2007, 2008 și 2018 și o casă construită în municipiu. De asemenea, deține 4 autoturisme (Range Rover fabricat în 2001, Renault Espace – 2006, UTV – 2008, Mini Cooper – 2011) și un scuter electric fabricat în 2019, iar ca bunuri de valoare a declarat: un contrabas de 3.000 de euro, un violoncel de 1.500 de euro, 3 viori de 1.000 de euro, bijuterii de 2.000 de euro și o orgă de 1.000 de euro. Are două conturi de economii (în valoare de 3.900 de lei și 14.000 de euro), dar și un credit în valoare de 31.000 de euro contractat în 2006 și scadent în 2026. În ultimul an a avut venituri în valoare totală de 211.609 lei (114.114 lei din drepturi de autor; 33.805 lei din salariul de director executiv la Asociația Apa Alba; 50.303 din salariul de expert coordonator formare profesională la Școala Română de Afaceri Alba Iulia și 13.387 de lei indemnizația de consilier județean), la care se adaugă veniturile de 93.036 de lei obținute de soția sa ca formator sau coordonator de formare profesională în proiecte derulate în principal de Asociația Pakiv Alba și de Fundația PAEM Alba.

Filimon Marius (PNL) vine din mediul privat (deține împreună cu soția o firmă de comerț online), iar în trecut a lucrat la Prefectura Alba și la ADR Centru. Deține un teren intravilan de 500 mp în Alba Iulia și o casă (donație din partea părinților în anul 2013) și împreună cu soția și alte două persoane, un teren de 1.650 mp și o casă de vacanță în Ungaria, cumpărate în 2013. Familia mai are în proprietate două autoturisme (Honda Civic, an de fabricație 2016 și Suzuki Ignis din 2004), două conturi de economii în valoare totală de 77.750 de lei, acțiuni la firmă în valoare de 200 de lei și împrumuturi acordate firmei, în nume personal, în valoare de 180.150 de lei. Soții Filimon au câștigat anul trecut câte 16.956 de lei din salariile de la firmă, iar o sumă de 4.274 de lei a fost încasată de soție din drepturi de autor (la Asociațiile ”Tranzit.ro”, ”Media Dor”, ”Create . Act. Enjoy”, ”Funky Citizens” și un contract de colaborare cu Asociația ”Declic”.

Tudoraşcu Raul – Sebastian este director executiv la Asociația Apa Alba, fost consilier local în ultimii 8 ani și viceprimar în ultimul an al mandatului 2016-2020. Potrivit declarației de avere, deține împreună cu soția un teren intravilan la Ighiu, în suprafață de 649 mp, cumpărat în anul 2008 și 2 terenuri agricole, în aceeași localitate, cu suprafețe de 1.800 și 1.600 mp, cumpărate în anul 2018 împreună cu actualul său coleg din CL Alba Iulia, Ioan Fulea. Mai are o casă la Ighiu, cumpărată în anul 2008, un apartament în Alba Iulia, dobândit prin moștenire în anul 2010, un autoturism Volkswagen Passat fabricat în 2016, iar o altă mașină, de aceeași marcă, este declarată ca vândută cu 31.000 de lei, în luna februarie 2020. Conturile sale de economii însumează 93.157 de lei, dar are și un credit de 35.000 de euro, contractat în 2008 și scadent în 2038. Veniturile sale din ultimul an sunt de 111.324 de lei (37.036 din salariul de director; 6.570 de lei din indemnizația de consilier local; 67.718 lei din salariul de viceprimar), la care se adaugă cei 124.783 de lei câștigați de soția sa, în aceeași perioadă, din activitatea didactică specifică la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și 1.602 alocația copilului pe 12 luni.

Lupea Ioan – Gabriel lucrează ca expert la ADR Centru, a fost consilier local și în mandatul 2016-2020, iar în ultimele luni a deținut funcția de viceprimar al municipiului Alba Iulia, dobândită în momentul în care Gabriel Pleșa (actualul primar), a demisionat și a trecut la USR. Are un teren intravilan de 1.645 mp și o casă în Mihalț, dobândite prin moștenire în anul 2019, un autoturism BMW, fabricat în 2009, iar la momentul depunerii declarației de avere (11 august 2020), veniturile sale din ultimul an totalizau 50.800 de lei (40.000 de lei din salariul de la ADR Centru și 10.800 de lei din indemnizația de consilier local.

Sandu Cornel – Stelian (PNL) este unul dintre cei mai experimentați consilieri local, cu mai multe mandate și este șeful Inspectoratului Școlar Alba. Deține împreună cu soția sau cu alte persoane din familie două terenuri intravilane în Alba Iulia (de 768 și 585 mp), cumpărate în 2001 și 2016, un apartament în municipiu cumpărat în 1996, o parte dintr-o casă în Craiova dobândită în 2010, prin moștenire și o casă de vacanță (de 28 mp) în stațiunea Olimp, cumpărată în anul 2017. Familia mai are două autoturisme (un Ford Focus fabricat în 2016 și un Ford Fiesta din 2017), conturi în bănci (deschise între anii 2008 – 2020) ce însumează 112.174 de lei, 12.000 de euro și 12.442 de dolari și titluri de stat la Ministerul Finanțelor, în valoare de 50.000 de lei, iar în anul 2016 a împrumutat 29.000 de lei de la o rudă. În data de 11 august 2020 a declarat că veniturile sale din ultimele 12 luni au fost de 85.223 de lei (60.506 din salariul de profesor la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, 10.056 de la IȘJ Alba ca diferențe salariale cuvenite personalului didactic (Legea 85/2016), 2.250 de lei din dobânzi pentru titlurile de stat și 12.410 lei din indemnizația de consilier local, la care se adaugă veniturile soției – 57.988 de lei din salarii ca inspector de specialitate la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesionalși Tehnic București, expert învățământ în cadrul unui proiect derulat de aceeași instituție și profesor la Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia și 1.602 lei – alocația copilului.

Vîlcan Marcela (PNL), asistenta șefă a Secției Boli Infecțioase de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, a fost una dintre propunerile-surpriză cu care liberalii au dorit să-și împrospăteze garnitura de consilieri locali. Foarte apreciată de pacienți, ea a devenit cunoscută de albaiulieni mai ales în perioada de pandemie, în care a publicat pe pagina personală de Facebook mai multe texte în care a ilustrat lupta personalului medical din prima linie pentru tratarea și salvarea celor infectați. Potrivit declarației de avere, familia sa deține un teren cu iaz de 734 mp în Oarda de Sus, cumpărat în anul 2006, și tot acolo o casă, construită în anul 2014, un autoturism Peugeot 206 (fabricat în 2005), o autoutilitară Ford Connect (din 2006) și o remorcă Stema (cu an de fabricație 2005); nu are conturi de economii dar are un credit de 139.193 de lei, contractat în anul 2020 și scadent în 2025. În ultimul an, noul consilier local a cumulat venituri de 90.675 de lei (71.714 lei din salariul de la spital; 14.075 de lei – salariul de la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, filiala Alba; 4.886 de lei salariul de la Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia), la care se adaugă veniturile soțului, angajat la o firmă privată, de 15.156 de lei.

Rotar Corina (PNL), este conferențiar universitar și decan al Facultății de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti de la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia face parte, de asemenea, din noul val de profesioniști propuși de liberali să ocupe funcții de consilieri în administrațiile județului, în acest caz a municipiului Alba Iulia. Conform declarației de avere a moștenit, împreună cu o rudă, în anul 1999, un teren intravilan de 780 mp și o casă (fără a specifica localitatea) și deține un autoturism marca Citroen fabricat în 2006. Are un cont de economii de 8.000 de euro și un credit de 60.000 de euro contractat în 2018, cu scadența în 2021. Veniturile sale din ultimul an sunt de 132.781 de lei (din care 121.034 din salariu de bază și alte sume mai mici din grade didactice, director de grant și expert în cadrul unui proiect), la care se adaugă veniturile soțului – cercetător științific la aceeași universitate -, în valoare totală de 104.907 lei și alocația copilului – 1.008 lei.

Marean Vasile – Claudiu (PNL) este directorul Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, dar este și antreprenor (asociat unic și administrator al unei firme private). Deține o parte dintr-o casă situată în Alba Iulia, moștenită în anul 1992, un autoturism marca Seat Alhambra fabricat în 2012, conturi de economii de 5.921 de lei și 4.500 de euro și a împrumutat firma cu 47.800 de lei. Veniturile sale din ultimele 12 luni însumează 44.140 de lei (36.636 din salariul de director și 7.504 din salariul de la firmă), la care se adaugă veniturile soției, în valoare totală de 20.251, care lucrează în mediul privat.

Holhoş Teodor (USR-PLUS) este foarte cunoscut și apreciat și el de locuitorii municipiului Alba Iulia și nu numai, datorită profesiei sale. Este medic chirurg oftalmolog și deține trei clinici de chirurgie oftalmologică, în Alba Iulia, Turda și Mediaș și 8 cabinete private în județul Alba. Astfel, rezultatele financiare ale muncii sale îl propulsează pe primul loc privind averea pe care a acumulat-o în decursul timpului: două terenuri intravilane în Șugag, de 1.766 mp și 502 mp, cumpărate în 2019 pe numele soției sale, un tractor fabricat în 1992, un ceas Patek Philippe în valoare de 2.000 de euro, un ceas Rolex de 4.000 de euro, alte bijuterii în valoare de 6.000 de euro, conturi de economii de 594.971 de lei și 399.988 de euro, a acordat împrumuturi de 368.500 de lei și 70.000 de euro unor persoane, iar în ultimul an a avut venituri în valoare totală de 1.998.097 de lei (151.101 lei din salarii și 1.846.996 din dividende de la firmele pe care le deține). La toate acestea se adaugă veniturile soției, care s-au ridicat la 766.373 de lei în ultimele 12 luni și alocațiile celor doi copii – câte 1.602 lei.

Dumitru Nicolae – Alexandru – Dan (USR-PLUS) este salariat al unei firme private din Alba. El deține, împreună cu soția sa, un teren intravilan de 1.070 mp, unul agricol de 469 mp, și o casă de vacanță, toate în Ciugud, cumpărate în anii 2017 și 2018; nu are conturi de economii, însă are două credite contractate în anul 2017 – unul de 168750 de lei, scadent în 2045 și unul de 7.500 de lei scadent în 2022. Potrivit declarației de avere veniturile sale din ultimul an sunt de 66.975 de lei, din salariu, iar veniturile soției – 38.448 de lei.

Vârtei Sergiu – Nicolae (USR-PLUS) este avocat și deține împreună cu soția sa două terenuri intravilane în Alba Iulia (de 630 mp și 1.940 mp), cumpărate în anii 2012 și 2016; o casă în municipiu cumpărată în 2016, un apartament și un garaj – ambele tot în Alba Iulia, cumpărate în 2012; un autoturism Mercedes Benz fabricat în 2010 și conturi în bănci cu sume de 37.000 de lei și 3.000 de euro. De asemenea, potrivit declarației de avere, a împrumutat unei firme 837.000 de lei, dar are și două credite – unul de 310.000 de lei contractat în 2015 de la o persoană fizică și scadent în 2020, iar altul de 467.450 de lei, contractat în 2017 de la o bancă și scadent în 2017. În ultimul an a avut venituri de 178.300 de lei pentru asistență juridică, soția sa a încasat 34.800 de lei indemnizație de la AJPIS, iar alocația copiilor a fost de 1.500 și 1.800 de lei.

Popescu Emil – Antoniu (USR-PLUS) este și el avocat și a mai fost consilier local în mandatul 2016-2020. Deține împreună cu soția sa 3 terenuri intravilane în Alba Iulia (de 3.000 mp, 320 mp și 720 mp) cumpărate în anii 2008, 2015 șii 2020; 3 apartamente în Alba Iulia și unul în Cluj-Napoca (cumpărate în anii 2002, 2015, 2017 și 2020); o casă în municipiu, cumpărată în 2014 și tot aici, un spațiu cmercial, cumpărat în 2013. Mai are două autoturisme (un Ford Mondeo fabricat în 2004 și un Ford Fiesta din 2014), două conturi la bancă ce însumează 2.000 de euro; a acordat unei persoane un împrumut de 6.000 de euro și mai are de rambursat unei bănci 1.500 de lei.Veniturile sale din ultimul an au totalizat 33.622 de lei (15.202 lei din avocatură, 11.400 din indemnizația de consilier local și 7.020 din închirierea spațiului comercial), iar soția sa a câștigat 15.202 lei, tot din avocatură.

Medrea Petru – Gabriel (USR-PLUS) vine din mediul privat și are două firme pe care le și administrează. Deține împreună cu soția sa, în Alba Iulia, un teren intravilan de 496 mp cumpărat în 2018, o casă construită în 2019 și un autoturism Hyundai fabricat în 2011. Are conturi de economii la bănci în valoare de 54.700 de lei și împrumuturi acordate în nume personal către 3 firme, în valoare totală de 51.146 de lei. Veniturile sale din ultimul an însumează 364.000 de lei (43.197 de lei ca administrator la cele două firme, iar restul sumei din dividende), iar soția sa a câștigat 33.365 de lei din salariul de profesor.

Horşa Ionuţ (USR-PLUS) este economist dar deține și o firmă în domeniul IT. Conform declarației de avere nu are terenuri, apartamente, case sau mașini, dar are o motocicletă Honda fabricată în 1999. Nu are nici credite, nici conturi de economii, iar în ultimul an a încasat în total 7.019 lei ca programator IT, 30.708 lei ca economist la o firmă privată, 91.500 de lei dividente de la firma dpe care o deține și 3.200 de lei bursă de la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Gavrilă – Paven Ionela (USR-PLUS) este conferențiar universitar la Facultatea de Științe Economice (Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing), de la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Deține împreună cu soțul său un teren intravilan de 440 mp (dobândit prin donație și partaj în anii 2006 și 2017) și un teren extravilan (dobândit prin partaj în 2006), o casă dobândită prin donație și un apartament moștenit în 2006 – toate în Alba Iulia, un autoturism Dacia Sandero fabricat în 2009 și un cont de economii în valoare de 56.062 de lei. Veniturile sale în ultimul an au fost de 135.512 lei (115.503 din salariul de la universitate; 18.484 din salariul de la Camera de Comerț și Industrie; 1.525 din onorarii de la ARACIS), iar soțul său a încasat în total 57.912 lei din salariul de la ISU Alba. La acestea se adaugă și alocațiile celor doi copii – câte 1.536 de lei.

Stanciu Alin – Gheorghe (PSD) vine din mediul privat și deține 3 firme. Conform declarației de avere, are un apartament (fără a fi precizată localitatea) cumpărat împreună cu soția sa în anul 2005 și un autoturism marca Volkswagen Golf fabricat în 2006. Nu are conturi de economii, însă are două credite – unul de 9277 de euro contractat în 2015 și scadent în 2025, iar altul de 14.397 de euro contractat în 2015, cu scadența în 2033. Veniturile sale din ultimele 12 luni au fost de 175.308 lei (46.683 de lei din salariile la firme și 128.725 de lei din dividende); soția sa a încasat 31.654 de lei (din salariu si dividende), iar alocația celor doi copii a însumat 3.600 de lei.

Medrea Bogdan (PSD), inginer, fost director la Electrica Distribuție Alba, a fost consilier local și în mandatul 2016 – 2020. Conform declarației de avere deține un teren intravilan de 1.265 mp (cumpărat în 2019) și un apartament cumpărat în 2009, ambele în Alba Iulia; are două credite – unul de 74.200 de lei contractat în 2017 și scadent în 2021, iar altul de 50.000 de lei contractat în 2019 și scadent în 2024. Veniturile sale din ultimul an au fost de 136.510 lei, din salariul de director al SCFDEE Electrica Distribuție Alba și 12.045 lei – indemnizația de consilier local.

Bărbuleţ Narcisa – Ioana (PSD) este profesor. Deține, împreună cu soțul său un teren intravilan de 295 mp și o casă, în Alba Iulia, cumpărate în 2018; un teren intravilan de 160 mp, unul extravilan, de 650 mp și o casă – toate în Sebeș, cumpărate în 2008 împreună cu altă persoană. Deține 3 autoturisme (VW Passat din 2007, BMW din 2007 și VW Polo din 2004), conturi de economii de 14.972 de lei și are două credite – unul de 322.000 de lei contractat în 2018 și scadent în 2044, iar celălalt de 18.900 de euro, contractat în 2011 și scadent în 2032. Veniturile sale din ultimul an au fost de 62.500 din salariul de la Casa Corpului Didactic Alba, 2.700 de lei din salariul de la IȘJ Alba și 5.000 de lei – salariul de la Liceul German din Sebeș, iar soțul său a încasat în total 82.354 de lei, din salariul de la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Nanu Dana – Elisabeta (PSD) este economist la o firmă privată din Alba Iulia. Deține împreună cu soțul său 3 terenuri intravilane în suprafață totală de 4220 mp și unul agricol, de 1050 mp, dobândite în anii 2016 și 2019 prin moștenire și un alt teren intravilan, de 1.200 mp, cumpărat în anul 2002 (fără a fi specificată localitatea). De asemenea, familia mai deține o casă construită în 2007 și un apartament, cumpărat în 2020; două autoturisme Mercedes, fabricate în 2017 și 2018 și un depozit bancar în valoare de 500.000 de lei. Venitul încasat annual, așa cum a fost înregistrat pe declarația de avere, este de 8.400 de lei, aceeași sumă fiind încasată și de soțul său, economist la aceeași firmă.

Florea Paul – Victor (independent), este antreprenor, dar portivit declarației de avere a lucrat o perioadă și la Primăria Alba Iulia. Nu are terenuri, apartamente, case sau mașini și nici economii la bănci sau credite și a candidat pentru funcția de consilier local al municipiului Alba Iulia animat de ”dorința de a da ceva comunității albaiuliene din care facem cu toți parte fără a primi ceva la schimb”. În ultimul an a avut venituri de 22.755 de lei din salariul de la firma pe care o deține și 25.956 de lei din salariul încasat de la Primăria Alba Iulia.

