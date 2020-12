Cine sunt consilierii locali din Abrud în mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere

La Abrud, în urma alegerilor din 27 septembrie 2020, aproape toate partidele au fost mandatate de votanți să-și trimită reprezentanți în consiliul local. Mai experimentați sau începători în administrație, cei 15 aleși validați de instanță au depus jurământul de credință, marți, 27 octombrie, începându-și astfel munca în folosul abrudenilor, din următorii 4 ani. Cine sunt noii consilieri locali ai orașului și ce averi au, puteți citi în rândurile următoare, iar dacă aceștia își vor respecta promisiunile din campania electorală, rămâne să stabillim împreună cu cetățenii, pe viitor, scrie abrudinfo.ro

David Mircea (PNL) a mai fost consilier local în mandatul 2016-2020 și este gestionar la o firmă privată. Are în proprietate, împreună cu soția sa, un apartament în Abrud, cumpărat în anul 1992; două autoturisme (Opel Zafira, din 2004 și Renault Clio, din 2006) și un cont de economii, în valoare de 5.000 de euro. Veniturile sale din ultimul an au fost de 38.538 de lei din salariul de gestionar și 7.440 de lei din indemnizația de consilier local, la care se adaugă veniturile soției – 33.362 de lei, angajată la aceeași firmă.

Simina Sergiu Dan (PNL) vine din mediul privat și deține o firmă pe care o și administrează. Potrivit declarației de avere, are în proprietate un teren intravilan de 2,2 ha în Abrud, cumpărat în anul 2012; 3 terenuri agricole (de 6.700 mp; 5.500 mp; 3,5 ha) în localitățile Șard, Alba Iulia și Stremț, cumpărate în 2020, 2018 și 2017; o casă în Abrud, construită în 2017; 4 autoturisme (Nissan Patrol din 1998; Opel Astra, din 2001; Nissan Navara, din 2009; Audi A4, din 2007); o autoutilitară VW Caddy din 1998; 7 camioane (2 Volvo, din 2004; 1 MAN, din 1998; 4 IVECO, din 2007). Veniturile sale din ultimul an au fost de 322.000 de lei (72.000 de lei ca administrator; 100.000 de lei din dividende și 150.000 de lei din închirierea terenului din localitatea Stremț).

Stan Magdalena (PNL) este profesor la Grupul Școlar ”Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud. Deține, împreună cu familia, un teren intravilan de 69 mp și o casă, în oraș, dobândite în 1985, prin căsătorie; un apartament în Cluj-Napoca (cumpărat în 2009); 3 autoturisme (Dacia Logan din 2011; Dacia Logan din 2018; Volkswagen din 2007) și 2 conturi de economii în bănci (de 354.211 lei, deschis în 2008 și de 3.041 de lei, deschis în 2005). Veniturile sale din ultimul an au fost de 88.310 lei din salariul de profesor, iar soțul său, tot profesor, a încasat 79.876 de lei. Alte venituri trecute pe declarația de avere au fost de 2.900 de lei (tichetele de vacanță) și 1.500 de lei din activitatea celor doi în cadrul unui proiect.

Șandor Marin (PNL) este pensionar și are în proprietate, împreună cu soția, o casă construită în 2010 și 2 apartamente, cumpărate în 1991 – toate în Abrud și 3 autoturisme (Ford Taunus din 1977; Ford Focus din 2001; Ford Focus din 2004). Potrivit declarației de avere, a acordat un împrumut în nume personal, în valoare de 74.226 de lei, unei firme private, iar veniturile sale din ultimul an sunt din pensie – 46.068 de lei, la care se adaugă veniturile soției – 60.000 de lei – salariu de la RMGC Roșia Montană și 42.936 de lei din pensie.

Ștefani Sebastian Claudiu (PNL), fost consilier local și în mandatul 2016-2020, potrivit declarației de interese administrează o firmă privată, dar a mai avut venituri în ultimul an ca salariat în cadrul unui proiect și din activitate didactică la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Deține, alături de alte 3 persoane, 2 terenuri forestiere și 2 terenuri intravilane, dobândite în anul 2016 prin donație, iar împreună cu soția sa deține 4 case de vacanță în satul Corna din comuna Roșia Montană – toate cumpărate în anul 2011. De asemenea, mai are 2 autoturisme VW Passat (fabricate în 2006 și 2008). Veniturile sale din ultimul an au însumat 32.370 de lei (5.100 de lei din activitatea didactică de la UAB; 12.450 de lei – salariul din cadrul proiectului; 8.000 de lei – profitul firmei pe care o administrează și 6.820 de lei – indemnizația de consilier local, iar soția sa a încasat 41.193 de lei ca asistent social la DGASPC Alba.

Crișan Emil (PSD) este șef serviciu la Cupru Min și fost consilier local în ultimii 4 ani. Deține împreună cu soția un apartament în Abrud, cumpărat în anul 1999, și o casă în localitatea Jucu de Mijloc (județul Cluj), cumpărată în anul 2020; două autoturisme (Renault Megane din 2005 și Renault Clio fabricat în 2013); 3 conturi de economii, în valoare totală de 197.200 de lei (deschise în 2019 și 2020). Veniturile sale din ultimul an au fost: 133.091 de lei de la Cupru Min; 8.040 de lei – indemnizația de consilier local; 3.600 de lei ca cenzor la Composesoratul Bucium, iar soția sa a încasat în total 32.184 de lei din pensie.

David Marius Gheorghe (PSD), fost consilier local și în 2016-2020, deține o firmă care nu i-a adus venituri în ultimul an (însă a încasat bani de la Cupru Min și de la o altă firmă pentru care a lucrat ca inspector). Are în proprietate, împreună cu soția, două terenuri intravilane în Abrud, de 900 mp și 48 mp, cumpărate în 1996 și 1998; o casă în Abrud construită în 1998 și un apartament, tot în oraș, cumpărat în 1994; un autoturism VW Passat fabricat în 2000. Nu are conturi de economii sau credite, iar veniturile sale din ultimele 12 luni au fost: 39.545 de lei de la Cupru Min; 3.640 de lei de la firma privată; 5.986 de lei – indemnizația de consilier local. La acestea se adaugă veniturile soției – 72.696 de lei de la Spitalul Orășenesc Abrud și 4.500 de lei de la Crucea Roșie, și bursa copilului, în valoare de 3.600 de lei.

Lazăr Daniel Mihai (PSD) a obținut în ultimele 12 luni venituri de la Cupru Min. Potrivit declarației de avere de la depunerea candidaturii pentru funcția de consilier local nu are în proprietate teren, apartament sau casă, dar are un autoturism Ford fabricat în 2012 și un depozit în bancă de 22.000 de euro, deschis în 2020. Veniturile sale au fost de 53.270 de lei din salariu, la care se adaugă indemnizația soției pentru creșterea copilului – 68.640 de lei și alocația copilului – 3.600 de lei.

Simina Anca (PSD), fost consilier local și în mandatul 2016-2020, este psiholog la Spitalul Orășenesc Abrud, dar are și un cabinet particular. Conform ultimei declarații de avere (din 12 august 2020), deține o casă în Abrud, cumpărată în 2002 și un autoturism Ford, fabricat în 2001. Veniturile sale din ultimul an au fost: 32.744 de lei din salariul de la spital; 2.580 de lei de la cabinetul privat de psihologie; 8.760 de lei pensia de întreținere a copilului; 5.896 de lei indemnizația de la consiliul local; 1.800 de lei alocația copilului.

Simina Nicolae (PSD), fostul primar al municipiului Abrud, și-a încheiat mandatul 2016-2020 având în proprietate: 1 teren agricol de 450 mp în Alba Iulia (cartierul Oarda), cumpărat în 2008; 1 teren agricol de 7,92 ha în Abrud, moștenit împreună cu alte 3 rude în anul 2004; 3 terenuri agricole de 134 mp, 2.287 mp și 1,14 ha, în Abrud, cumpărate în 2014 și 2019; 1 teren agricol de 2.392 mp în comuna Ciuruleasa, cumpărat în anul 2019; o casă în Abrud moștenită împreună cu 3 rude, în anul 2004; 1 garsonieră în Abrud, cumpărată în 2004; 1 casă în Abrud, cumpărată în 2014; 1 garaj situat în oraș, construit în 1997; 1 autoturism Skoda Octavia fabricat în 2007. Veniturile sale din ultimul an au fost: 83.316 lei din salariul de primar; 3.966 de lei – subvenție pentru teren de la APIA; 1.602 lei alocație de stat pentru copil, care a primit și 900 de lei bursă de merit de la Colegiul Național HCC Alba Iulia.

Furdui Bogdan-Cătălin (Alianța USR PLUS) are o firmă, dar a obținut venituri și ca salariat la o altă societate comercială. Pe declarația de avere depusă la momentul candidaturii pentru CL Abrud sunt trecute: un teren intravilan de 600 mp și o casă, cumpărate împreună cu soția sa în 2017 (fără a fi specificată localitatea); două autoturisme (Mercedes Vito fabricat în 2017 și Smart Fortwo din 2004) și un cont curent deschis la o bancă, de 2.500 de lei. A avut în ultimul an venituri de 650.000 de lei de la firma pe care o administrează și 37.910 lei ca salariat la cealaltă societate comercială, veniturile soției au fost de 25.340 de lei (din salariul de profesor), iar indemnizația pentru copii a fost de 2.800 de lei.

Nemeș-Dan Ioan (ALDE) este pensionar MapN, dar lucrează și ca persoană fizică autorizată. Deține, împreună cu soția sa, un apartament în Abrud (cumpărat în anul 1992), 2 mașini (Hyundai fabricat în 2007 și Ford Mondeo fabricat în 2001); nu are conturi de economii sau credite, iar veniturile sale din ultimul an au fost de 28.800 de lei – pensia din armată și 3.000 de lei câștigați din serviciile prestate pe PFA. Soția sa a încasat 16.020 de lei din salariul de la o firmă privată.

*Sicoe Daniel (Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională) este electrician și deține împreună cu soția sa un teren intravilan de 1.000 mp cumpărat în 1995, o casă cumpărată în 1997 și un apartament cumpărat în anul 2000 (fără a fi specificate localitățile unde sunt situate); 3 autoturisme (2 Ford Focus fabricate în anul 2001 și o Skoda Fabia cu an de fabricație neprecizat). În ultimul an a totalizat venituri de 72.648 de lei (64.608 lei din salariul de la Electrica și 8.040 de lei din indemnizația de consilier local), iar soția sa a încasat 12.840 de lei din salariul de arhivar la o firmă privată.

Avram-Jurca Narcis-Romeo (Pro România) are o firmă în Abrud (care, potrivit declarației de avere, nu i-a adus niciun venit în ultimele 12 luni) și deține împreună cu soția sa un teren intravilan în Alba Iulia, în suprafață de 464 mp, cumpărat în anul 2015 și o casă în același municipiu, construită în anul 2019. Are un credit de 60.000 de lei, contractat în 2017 și scadent în 2023, iar veniturile sale din ultimul an sunt de 8.040 de lei (din indemnizația de consilier local), la care se adaugă veniturile soției – 27.600 de lei (din salariul la o firmă privată) și alocația de stat pentru copil, în valoare de 1.800 de lei.

Kopenetz Lorand Marton (independent) este farmacist și a mai fost consilier local în mandatul 2016-2020. Potrivit declarației de avere, deține 2 parcele de teren agricol (20.150 mp moșteniți în 2010, în comuna Gilău, județul Cluj și 500 mp cumpărați în 2003, în comuna Mărișel, județul Cluj); 2 terenuri intravilane (2.643 mp moșteniți în 2009, în comuna Gilău și 1.256 mp cumpărați în 2006, în orașul Abrud); o casă în județul Cluj (fără a se preciza localitatea), moștenită în 2009 și alte două case în județul Alba (fără a se preciza localitatea), cumpărate în 2003 și 2006. Nu are conturi de economii, însă are două credite (unul de 20.500 de euro, contractat în 2009 și scadent în 2034, iar altul de 45.000 de lei, contractat în 2015 și scadent în 2020). Veniturile sale din ultimul an au însumat 133.373 de lei (8.040 de lei din indemnizația de consilier local; 51.649 de lei din salariul de farmacist; 73.684 de lei din dividende de la farmacia pe care o deține), la care se adaugă veniturile soției, de 72.572 de lei (obținute din salariul de la farmacia privată și din salariul de farmacist la Spitalul Orășenesc Abrud) și alocația de stat pentru copii în valoare de 3.072 de lei.